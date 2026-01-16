Из федерального реестра за месяц исключили почти 400 туроператоров

В последний месяц 2025 года Минэкономразвития опубликовало друг за другом 4 приказа, которыми исключило из федерального реестра сразу 393 туроператора. До этого подобный документ выходил в мае, и он вычеркивал из списка гораздо меньше – около 50 компаний. У наблюдателей возникли резонные вопросы: с чем это связано, что стоит за «массовой чисткой».

Как рассказали TourDom.ru источники в отрасли, речь идет о чисто техническом процессе. Просто так получилось, что основная доля исключений из реестра пришлась на последний месяц года.

«Компании регулярно исключаются. Кто-то не подтвердил финансовые гарантии, у кого-то проблемы со страховками, кто-то, например, отказывается от выездных туров и добровольно выходит», – объяснил собеседник редакции.

Подтверждает это и основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов:

«Минэкономразвития долго не выпускали приказы, они просто накопились».

При этом он обращает внимание и на тенденцию – число туроператоров снижается. Например, по данным на конец июня в федеральном реестре числилось 7340 компаний, в декабре – 4634, сокращение – в 1,5 раза. Что интересно, отрицательная динамика отмечается по внутреннему и въездному туризму:

«Некоторые туроператоры не стали продлевать финансовое обеспечение, пересмотрели свой статус, кого-то отпугнула электронная путевка, с которой они так и не смогли разобраться».

При этом по выездному наоборот есть прибавление, потому что, как отмечает эксперт, появился соответствующий статус для работы с Беларусью и Абхазией, где достаточно финансового обеспечения на 500 тыс. руб.

Добавим, что по состоянию на декабрь прошлого года в сводном реестре туроператоров и турагентов Минэкономразвития числится 43 228 участников. Среди туроператоров подавляющее большинство работают в сферах внутреннего и въездного туризма.

Ранее мы написали, что агрегаторов туристических услуг могут обязать войти в реестры туроператоров и турагентов. В противном случае их деятельность будет считаться незаконной.