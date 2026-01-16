Россиянам рассказали о новом популярном тренде в путешествиях

Стремительный туризм с обязательными «галочками» напротив достопримечательностей уступает место новому глобальному тренду — whycation. Это формат осознанных путешествий, где ключевым становится не пункт назначения, а личный запрос: восстановить силы, получить новый опыт или укрепить связи с близкими. К концу 2025 года тренд набрал силу, а в 2026-м, по оценкам рынка, спрос на такие поездки вырос до 30%. Эксперты Пермского Политеха объяснили, почему этот формат оказался востребованным. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Whycation (от англ. why — «зачем») принципиально отличается от классического туризма, ориентированного на вопрос «куда поехать». Здесь отправной точкой становится цель: эмоциональная перезагрузка, обучение, уединение или укрепление отношений. Если традиционный отдых строится вокруг стандартных маршрутов и плотного графика, осознанное путешествие гибко по длительности и сезону и подстраивается под внутренние потребности человека.

По словам Михаила Ермакова, заведующего кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» Когалымского филиала ПНИПУ, рост интереса к whycation связан с усталостью от поверхностной массовой культуры и хронической перегрузкой.

Дополнительным фактором становится запрос на индивидуальность. Осознанный отдых позволяет выстроить уникальный сценарий поездки, что особенно привлекательно на перенасыщенном туристическом рынке. Однако это же формирует и элитарность тренда: наиболее активной аудиторией становятся люди 25–45 лет с относительно высоким доходом, для которых эксклюзивность часто ассоциируется с ценой.

Ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ, клинический психолог Михаил Сухогузов подчеркнул, что мотивация к осознанным путешествиям меняется с возрастом. Молодежь чаще ищет интеллектуального роста и новых навыков, семьи с детьми — восстановления и укрепления связей, а люди старшего возраста — эмоционального удовольствия и свежего жизненного опыта. При этом универсального сценария не существует: whycation строится вокруг индивидуальных потребностей.

Эксперты отметили и психологические причины популярности тренда. Такой формат помогает справляться с выгоранием, предлагает более глубокое обучение взамен «цифровой поверхностности» и создает пространство для качественного общения. Путешествие превращается в практику заботы о себе, где важен баланс между четкой целью и свободой ее достижения.

При этом специалисты подчеркнули: говорить о полном отказе общества от потребительского туризма пока рано. Массовые форматы отдыха по-прежнему доминируют, а маркетинг со временем может стандартизировать и осознанные практики. Однако сам сдвиг фокуса — от «куда» к «зачем» — уже стал заметным признаком изменений в туристических и жизненных стратегиях современного человека.