Мультфильм про курортный город России снимут для завлечения туристов

В санаториях Железноводска туристам с детьми планируют вручать книгу сказок, посвященную самому городу. А вскоре снимут и мультфильм, сообщил глава курорта Евгений Бакулин. Книгу планируют выпустить в феврале–марте 2026 года. В ней в форме сказки расскажут об атмосфере и курортных особенностях, пишет «Интерфакс». Идея заключается в том, чтобы знакомство с городом было интересным и понятным для детей, которые приезжают сюда вместе с родителями. Издание будут бесплатно выдавать туристам при заселении в санатории и гостиницы города. Таким образом, маленькие гости смогут читать ее во время отдыха, а сам город запомнится им не только прогулками и лечением, но и историями.

Кроме того, проект не ограничится только печатным изданием. После выхода книги планируется создать мультфильм по ее мотивам, чтобы сказочная история Железноводска получила продолжение уже в анимационном формате.

Железноводск расположен в Ставропольском крае и входит в состав курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Город известен своими минеральными источниками, лечебным климатом и находится в живописной местности между горами Бештау и Железной.