Европейских туристов, попавших в Россию, будут судить в Финляндии

Трех немецких туристов будут судить в Финляндии. За что? Они на снегоступах незаконно пересекли границу между Финляндией и Россией рядом с горнолыжным курортом Пальякке в Куусамо.

Уже после возвращения обратно на территорию Суоми их обнаружили местные пограничники. Патруль задержал нарушителей. В ходе допроса туристы не пытались сделать вид, что оказались в РФ случайно. Они признались, что пересекли границу «из любопытства».

В финской погранслужбе отметили, что на месте происшествия у восточной границы нет никакого заграждения. Тем не менее на них завели дело, которое в ближайшее время дело передадут на рассмотрение в суд. Как объяснил мотивировку капитан Кайнуу Юха Ромппайнен – туристы намеренно двигались в направлении границы. А значит будут отвечать. О ЧП финны также сообщили российским коллегам из Калевалы.

