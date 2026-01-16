Лидером новогодних бронирований стала Москва

Заместитель председателя комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов заявил, что в 2026 году россияне забронировали на 24—25% больше новогодних поездок по стране, чем годом ранее.

Лидером стала Москва, которая в период новогодних каникул приняла около 7 млн приезжих, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

Второе место занял Санкт-Петербург, который в этот период посетили 1,3 млн гостей (+5% к 2025 году), а третье — Сочи, чьи горнолыжные курорты и высокий сервис привлекли более 470 тыс. туристов.

«Это объясняется сразу несколькими факторами: длинные каникулы (в 2026 году — 12 дней), развитая инфраструктура в этих регионах, насыщенные праздничные программы и удобная транспортная доступность», — отметил Кривоносов.

