Депутаты продолжают продвигать идею единого стандарта ручной клади в самолете

В Госдуме продолжаются разговоры о необходимости единых размеров ручной клади для авиакомпаний. Началось все в декабре с предложения от партии «Новые люди». Теперь на введении похожих мер настаивают и депутаты «Единой России». Как утверждает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, проблему отличающихся габаритов у разных перевозчиков уже обсудили с Минтрансом.

«Размер разрешенной ручной клади должен быть унифицирован для всех пассажиров независимо от авиакомпании. Он не должен зависеть от каких-либо факторов, в том числе от модели самолета. Пассажир не обязан уточнять, каким именно самолетом он летит, тем более что нередки замены борта», – подчеркнула парламентарий.

Ранее «Новые люди» предлагали внести изменения в ФАП и установить минимальный единый стандарт габаритов ручной клади для всех перевозчиков. Занижать его во внутренних регламентах будет запрещено. При определении параметров, считают инициаторы, стоит ориентироваться на размеры типичных повседневных вещей – городского рюкзака или портфеля.

В Госдуме полагают, что единые габариты сделают правила перевозки понятнее и честнее: у компаний не останется возможности искусственно ужимать размеры ручной клади ради дополнительной платы.

Ранее TourDom.ru писал, что «Уральские авиалинии» собираются увеличить норматив ручной клади на регулярных рейсах. Для билетов, купленных с 15 января 2026 года, максимально допустимая толщина чемодана вырастет с 20 до 25 см.