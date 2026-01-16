В Приморье еще 14 муниципалитетов ввели туристический налог

Туристический налог для гостиничного бизнеса ввели еще 14 муниципалитетов в Приморском крае с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"С 1 января 2026 года в Приморском крае еще 14 муниципальных субъектов вводят у себя на территории туристический налог для гостиничного бизнеса. Такое решение принято на уровне местных администраций и органов законодательной власти. Вводимый налог составит 1-2%", - говорится в сообщении.

В список муниципалитетов вошли: Арсеньевский городской округ, ЗАТО Фокино, городской округ Большой Камень, Кавалеровский, Кировский, Лазовский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский, Шкотовский муниципальные округа. Расположенные здесь гостиницы, хостелы, базы отдыха и гостевые дома должны платить туристический налог с 1 января 2026 года. В пресс-службе уточнили, что на данный момент на этих территориях работают около 200 средств размещения с общим фондом около 3,5 тыс. номеров.

Как рассказали в краевом министерстве туризма, регион ежегодно принимает несколько миллионов гостей, предлагая им разнообразные возможности отдыха.

Ранее в беседе с ТАСС министр туризма Приморского края Наталья Набойченко рассказала о пользе турналога для муниципалитетов, отметив, что собранные бюджетные средства направляются на благоустройство туристических территорий: создание и обновление объектов туристического показа, ремонт тротуаров, оборудование скверов и общественных пространств, обустройство остановок и других удобств для жителей и гостей региона.

Туристический налог действует в Приморском крае с 1 января 2025 года. Организации и физические лица, представляющие места для временного проживания, должны уплатить ставку налога в 1% в бюджет муниципалитета. Цель налога - развитие туристической инфраструктуры края.