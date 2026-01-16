Зимний отпуск без переплат: эксперты выбрали бюджетные направления

По данным сервиса Onlinetours, средняя стоимость поездки на двоих по российским городам и курортам зимой 2025-2026 годов составит примерно 58 тысяч рублей. Самыми доступными направлениями для отдыха признаны Лазаревское (Краснодарский край), Казань и Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в компании, специализирующейся на бронировании пакетных туров.

«Самым доступным вариантом для путешествия этой зимой стала Россия – среднее путешествие обойдется россиянам в 58 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже придется заплатить, чтобы отправиться в поездку в Абхазию (62 тысячи рублей) и Белоруссию (88 тысяч рублей), а также страны Закавказья – Армения (105 тысяч рублей) и Грузия (114 тысяч рублей)», – отмечается в публикации.

Согласно исследованию, тур в Лазаревское в Краснодарском крае будет стоить в среднем 20 тысяч рублей. Наиболее экономичными вариантами для путешествий по России в зимнее время стали Казань (средний чек – 21 тысяча рублей), Санкт-Петербург (29 тысяч рублей) и Ессентуки (30,8 тысяч рублей), передает РИА Новости.