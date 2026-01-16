Тюменская область подтвердила статус популярного зимнего курорта

В новогодние каникулы Тюменский регион принял 250 тысяч туристов – на 10 тысяч больше по сравнению с прошлогодними январскими выходными. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

© Соцсети

«Не отстают от гостей и жители региона, посещая горячие источники, спортивные объекты и другие точки притяжения. Мне тоже удалось на этих зимних каникулах покататься на горных лыжах в тобольском Алемасова – впечатления самые великолепные!» – рекомендовал глава области.

Согласно данным региональных властей, гостями Тюменской области стали жители 23 регионов: по-прежнему на горячие источники преимущественно едут путешественники от Москвы и Санкт‑Петербурга до Урала и Сибири.

Термальные источники сохранили лидерство в рейтинге популярных локаций. Одновременно заметно вырос спрос на культурно‑исторический туризм: поток посетителей в Тобольский историко‑архитектурный музей‑заповедник в праздничные дни увеличился более чем в два раза.

Напомним, что Тюменская область последовательно развивает туристическую инфраструктуру, делая ставку на всесезонный отдых и разнообразие предложений для гостей всех возрастов.