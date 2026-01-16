РСТ: Летний отдых в Сочи и Крыму подорожал на 10–15%

Стоимость туров в Сочи и Крым на предстоящий летний сезон выросла на 10–15%, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Продажи объектов размещения на российских курортах на лето по акциям раннего бронирования остаются в целом на прошлогоднем уровне. Положительную динамику демонстрирует Крым. Чуть лучше, чем годом ранее, ситуация с Анапой. Цены в Сочи выросли на 10%, в Крыму – на 15% в связи с удачным сезоном 2025 года», – говорится в сообщении.

Как отметил глава комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день туристы активно бронируют путевки в Крым, а туры в Сочи – на прошлогоднем уровне или чуть лучше, в зависимости от популярности объекта.

«Средний чек в Крыму подрос на 15% выше, чем в целом по России. Сочи пока повысил цены в среднем до 10%, так как прошлый летний сезон был для многих объектов размещения не очень удачным. Считаю, что некоторые отельеры на курортах Черноморского побережья сейчас излишне воодушевлены хорошими продажами по акции раннего бронирования в конце ушедшего года. Многие уже продали 30% от всего плана на сезон и готовы опять поднять цены. Но сейчас главное – не переоценить ситуацию: это заказы от семейных клиентов, которые, как правило, заранее все планируют. Но это не означает, что клиентов стало больше, просто бронировать начали раньше – с ноября», – отметил Толчин.

В РСТ добавили, что у компании «Алеан» в общем объеме летних бронирований по России доля Крыма составляет 17%, курортов Краснодарского края − 61%. Из всех бронирований Краснодарского края доля Сочи составляет 41%, Анапы − 32%, Геленджика − 26%.