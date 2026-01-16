В Шерегеше почти все подъемники приостановили из-за холодов

Работа почти всех канатных дорог на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области приостановлена из-за холодов. При этом все желающие могут воспользоваться снегоходами для подъема на трассы, сообщил ТАСС руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов.

"Большинство подъемников закрыты из-за сильных холодов, в течение дня, надеюсь, они смогут заработать. Но у нас работают ратраки и снегоходы, поэтому желающие могут ими воспользоваться и прокатиться по склонам Шерегеша", - сказал Стоянов.

По данным пресс-службы курорта, из более чем 20 подъемников работает только один - бугель верхний "Синий". Возобновление работы остальных будет зависеть от погодных условий. По данным синоптиков, ночью температура воздуха опускалась до минус 32 градусов, днем ожидается повышение до минус 24 градусов.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Комплекс включает в себя 21 канатную дорогу, 34 трассы разного уровня сложности протяженностью более 61 км. Работают 64 гостиницы. В 2025 году курорт посетили 1,3 млн туристов.