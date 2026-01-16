Минэкономразвития: Саудовская Аравия готова запустить авиарейсы в Сочи и Казань

Авиакомпании Саудовской Аравии изучают возможность запуска прямых рейсов в Сочи, Санкт-Петербург и Казань.

Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, сейчас между Эр-Риядом и Москвой выполняются десять рейсов в неделю. Кроме того, с 23 декабря запущено авиасообщение между Джиддой и Москвой.

«И уже саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию — это Сочи, Санкт-Петербург, Казань» — сказал Кондратьев в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что саудовский лоукостер Flynas запускает регулярные прямые авиарейсы между Москвой и Джиддой.

В августе между Москвой и Эр-Риядом официально запустили регулярное авиасообщение.

1 декабря Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение об отмене визовых требований.