Минтранс РФ: пассажиропоток авиакомпаний сохранится на уровне 2025 года

Пассажиропоток авиакомпаний в 2026 году сохранится в РФ на уровне 2025 года, однако не исключается рост перевозок.

Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС.

По предварительным данным Росавиации, российские авиаперевозчики в 2025 году перевезли порядка 108,5 млн пассажиров.

"В 2025 году самолетами перевезено более 108 млн пассажиров. По нашим прогнозам, в 2026 году пассажиропоток сохранится на уровне 2025 года, но не исключаем рост за счет иностранных перевозчиков и открытия закрытых сейчас аэропортов", - сказал министр.

По словам Никитина, с точки зрения российских компаний есть определенные ограничения. "Наши авиакомпании провели огромную работу: они научились ремонтировать свои самолеты в России, создали, по сути, целые заводы по их обслуживанию, ради чего раньше летали за рубеж. У нас серьезный технологический рывок, но тем не менее, парк не прирастает. Поэтому говорить о значимом росте авиаперевозок будет неоправданно", - сказал он.

"Мы точно не вернемся к ситуации, когда за счет закупок иностранного флота российский флот не производился. Мы будем делать ставку на отечественные самолеты. Но в производстве, например, сейчас нет российского широкофюзеляжного самолета для дальних перелетов, и его точно придется где-то покупать", - добавил министр.

Глава Минтранса РФ отметил, что министерство верит в перспективу и масштабную программу по строительству и реконструкции аэродромов сокращать не будет. Никитин выразил уверенность, что динамика авиаперевозок "в конечном счете будет положительной - может быть, не в 2026 году, а в 2027-м".

Кроме того, министр отметил, что авиакомпании готовы покупать российские самолеты, "идет серьезная работа по контрактации".