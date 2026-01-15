Губернатор заявил о 400 причинах посетить Калининград

Благодаря множеству событий, приуроченных к юбилейной дате региона в 2026 году, у путешественников найдется не менее 400 веских причин посетить Калининградскую область. Об этом заявил глава региона Алексей Беспрозванных.

Губернатор Алексей Беспрозванных в ходе открытой онлайн-трансляции из Москвы, проходившей в Национальном центре «Россия», выделил несколько новых аспектов, повышающих туристическую привлекательность региона. Среди них — проведение форума портовых городов и презентация местного филиала Национального центра «Россия».

В ответ на вопрос о личных рекомендациях по посещению в Калининградской области, помимо известных приморских городов и Куршской косы, Беспрозванных посоветовал уделить время восточным районам: Черняховскому, Гусевскому, Нестеровскому и Озёрскому. Его личный список достопримечательностей не ограничивается только этим.

«Балтийск и Советск – это два города, которые мне тоже очень понравились, — сказал Алексей Беспрозванных. Балтийск — это наш Балтийский флот. Это город, который имеет интересную историю, но и город развития. Все знают, что там долгое время не было газа».

Подключение первых домов Балтийска к газу он назвал еще одним фактором, способствующим росту туристической привлекательности.

«Я бы съездил на Выштынецкое озеро, это балтийский Байкал, как мы его называем», — добавил губернатор.

Он подчеркнул архитектурные достоинства старой немецкой застройки в Черняховске, восстановлением которой активно занимаются специалисты Фонда капитального ремонта. Кроме того, глава региона упомянул гастрономический туризм в Полесском и Славском районах, расположенных ниже уровня Балтийского моря.

«И порыбачить там можно и посмотреть красивейшую природу нашего региона», — заверил губернатор/

Он отметил, что такие поездки часто побуждают гостей к переезду в Калининградскую область на постоянное место жительства. И такие случаи действительно происходят.