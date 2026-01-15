Ессентуки побили рекорд по турпотоку

Рекордное число туристов посетило ставропольский курорт Ессентуки в 2025 году. По подсчетам городских властей, город принял почти на треть отдыхающих больше, чем в 2024 году.

«Отличная новость: 2025 год стал для Ессентуков рекордным по числу туристов! Коротко о главном: отдохнуло 342 тыс. организованных туристов — на 81 тыс. больше, чем в 2024 году (прирост — 31 %)», — сообщил в своем телеграм-канале глава города-курорта Владимир Крутников.

Он также привел цифры, что на прошедших новогодних праздниках в Ессентуках побывали 171 тыс. отдыхающих.

При этом Крутников указал на рост детского туризма.