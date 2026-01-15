В России набирает популярность конкретный вид туризма

Концепция "тихого" туризма подразумевает спокойный отдых в окружении природы или в городской среде, характеризующейся отсутствием большого количества туристов, суеты и массивной застройки. Путешественники, предпочитающие такой вид отдыха, стремятся к уединению и возможности отвлечься от шумной городской жизни.

Согласно материалам исследования, опубликованным РИА Новости, в 2025 году российские самостоятельные туристы стали чаще отдавать предпочтение бронированию отелей и других объектов размещения в регионах с живописными природными ландшафтами, а также в местах, предлагающих "тихие" направления с богатым культурно-историческим наследием, где можно отдохнуть от суеты мегаполисов.

По информации АТАГ, в прошлом году наибольший рост бронирований отмечен в Калмыкии (увеличение на 41%) и на Камчатке (на 35%). Заметный рост также зафиксирован в Забайкальском крае (30%), Амурской области (27%) и Якутии (10%). Эксперты АТАГ считают, что туристов в этих регионах привлекает природа и культурная экзотика.

Растет спрос и на направления, сочетающие природный туризм с возможностями для активного отдыха. В Бурятии рост составил 17%, в Приморском крае – 13%, в Дагестане – 9%, в Карачаево-Черкесии – 7%, а в Карелии и Мурманской области число бронирований увеличилось на 3%.

В АТАГ отмечают устойчивый рост интереса к поездкам в регионы Русского Севера и Центральной России, обладающие значительным культурно-историческим потенциалом.

«‎Например, в 2025 году бронирования в Архангельской области выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, в Псковской области – на 9%, в Кировской и Вологодской областях – на 12%, в Ярославской области – на 17%, а в Калужской области – на 6%», — говорится в исследовании.

Директор АТАГ Александр Брагин отмечает, что спрос на природный туризм и малые исторические города ежегодно увеличивается примерно на 10%.

«‎Такие путешествия помогают замедлиться, восстановить силы и в спокойном темпе узнавать что-то новое. Интересно, что, судя по статистике, география таких поездок становится шире – туристы обращают внимание на новые направления, в том числе удаленные и менее известные».

По мнению Брагина, росту туристического потока способствуют улучшение транспортной инфраструктуры, появление новых объектов размещения, развитие сектора посуточной аренды жилья и активное продвижение территорий.

В Минэкономразвития подчеркивают, что одной из важнейших задач для регионов является создание новых туристических точек притяжения, которые могут быть особенно востребованы в межсезонье. Именно на это направлены усилия по развитию туристической инфраструктуры в рамках национального проекта по туризму.

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша сообщил: