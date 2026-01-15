Какие регионы России в топе тихого туризма

В России по итогам прошлого года заметно вырос интерес к так называемому тихому туризму, говорится в исследовании Минэкономразвития и в Ассоциации туристических агрегаторов, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Речь идет о таком формате путешествий, когда туристы выбирают маршруты, где они могут насладиться тишиной, природой и уединением. Это могут быть национальные парки, заповедные зоны, горные и степные районы, небольшие населенные пункты с историей и локальной культурой. Такой формат отдыха особенно популярен среди самостоятельных туристов, которые планируют поездки без турпакетов и ищут не развлечений, а спокойного отдыха.

По данным исследования, в 2025 году самый активный рост бронирований был в Калмыкии – там спрос вырос примерно на 41% по сравнению с предыдущим годом. На Камчатке число поездок увеличилось примерно на 35%, а в Забайкальском крае – на 30%. Также существенный рост зафиксирован в Амурской области – около 27% и в Якутии – примерно на 10%.

Кроме того, направления, где можно совместить природный отдых с активными развлечениями, тоже стали популярнее: в Бурятии рост составил около 17%, в Приморском крае – около 13%, в Дагестане – на 9%, в Карачаево-Черкесии – на 7%, а в Карелии и Мурманской области бронирования увеличились примерно на 3%.

Помимо этого, туристов всё больше привлекают регионы с богатым историческим наследием и культурой. Бронирования в Архангельской области увеличились примерно на 7%, в Псковской области – на 9%, в Кировской и Вологодской областях – на 12%, в Ярославской области – на 17%, а в Калужской области – около 6%.

В Минэкономразвития подчеркивают, что «тихий туризм» становится важным направлением для развития внутреннего туризма. Он помогает перераспределять туристические потоки, снижать нагрузку на популярные направления и одновременно поддерживать малые города и регионы, которые раньше редко попадали в туристические маршруты. Власти рассчитывают, что такой формат путешествий будет стимулировать создание небольших гостиниц, гостевых домов и локальных сервисов.