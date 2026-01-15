Минтранс надеется на скорое открытие временно закрытых аэропортов

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин в интервью журналистам выразил надежду на скорое возобновление работы временно закрытых аэропортов в южных и центральных регионах страны. Отвечая на соответствующий вопрос, министр кратко заявил: «Я надеюсь, да».

В настоящее время ограничения продолжают действовать для воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе. Ранее после аналогичных мер полеты уже были восстановлены в аэропортах Элисты, Геленджика и Краснодара.

Параллельно в Крыму идут практические обсуждения по подготовке к возможному возобновлению авиасообщения. Министр транспорта республики Арсений Козловский сообщил в своем телеграм-канале о состоявшейся рабочей встрече с гендиректором международного аэропорта Симферополь Евгением Баженовым.

По его словам, ключевой темой переговоров стала перспективная готовность объекта функционировать в качестве главного авиатранспортного узла полуострова после снятия ограничений. Особое внимание было уделено подготовке к запуску рейсов, которые должны обеспечить доступность Крыма для туристов со всей России. Руководитель крымского Минтранса подчеркнул, что для обслуживания сотен тысяч пассажиров необходима четкая синхронизация работы аэропорта с транспортной и курортной инфраструктурой региона.