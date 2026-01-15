Стало известно о появлении новой «достопримечательности» в Москве

О появлении новой «достопримечательности» в Москве стало известно из публикации Тelegram-канала «Москва сейчас». Речь идет о горе снега, которая образовалась в центре столицы в результате очистки города от последствий сильных снегопадов.

© Соцсети

Миусская снежная дюна стала популярным местом у горожан. Ежедневно сюда приходят десятки людей. Гору снега даже отметили на карте, сообщает канал.

Также был опубликован ролик, на котором видно большое количество людей. Одни пытаются пройти через огромный сугроб, другие катаются с горки и делают снимки на память.

«Природная инсталляция», «Дайте людям немного времени, и они сделают красиво», -- написали пользователи мессенджера в комментариях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве высота снега приблизилась к рекорду 1942 года. Во вторник, 13 января, она составила 43 сантиметра. Это на 6 сантиметров меньше рекорда 84-летней давности.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заверил, что в ближайшие дни в столице не ожидаются сильные снегопады.