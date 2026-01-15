Суд приостановил работу популярного у туристов бара в Шерегеше

Суд приостановил деятельность бара Grelka на курорте Шерегеш в Кемеровской области на 90 суток после выявления кишечной инфекции, уведомила администрация кафе в своей группе «ВКонтакте».

© Соцсети

«По решению суда работа Grelka временно приостановлена. Сейчас проводятся проверка и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Срок приостановки – до 90 дней», – говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство заведения прилагает усилия, чтобы возобновить работу раньше установленного срока.

Ранее стало известно, что 10 января была выявлена кишечная инфекция у туристов, посетивших кафе Grelka. Более десяти отдыхающих столкнулись с тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой и головной болью. Роспотребнадзор по Кемеровской области начал эпидрасследование и позже сообщил, что норовирус также нашли у четверых сотрудников заведения.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.