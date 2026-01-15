Игорные зоны России превращаются в курорты

Игорные зоны в России все больше воспринимаются посетителями не как места с казино, а в качестве полноценных курортов и центров отдыха с концертами, шоу и дополнительными развлечениями. Это отражается на росте посещаемости, рассказал РБК исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

За новогодние праздники, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, посещаемость трех ключевых зон выросла почти на 23% по сравнению с прошлым годом. Самую высокую динамику продемонстрировал игровой комплекс Sobranie в игорной зоне «Янтарная» в Калининградской области. В новогодние праздники его посетили 14 561 человек, что более чем на 50% превышает показатель прошлого года. Заметный рост показала игорная зона «Сибирская монета» в Алтайском крае. Там побывали 37 770 гостей – это на 23% больше, чем годом ранее. В Красной Поляне в Сочи отдохнули 43 235 человек. Показатель остался примерно на уровне прошлого года, с незначительными колебаниями около 3%.