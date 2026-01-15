Дальний Восток открывает эпоху круизов: что ждет туристов уже в 2026 году

Этот год может стать переломным для круизного туризма на Дальнем Востоке. В акватории появятся три новых оператора и пять лайнеров, а количество доступных маршрутов достигнет 22 – показатель, невиданный для региона. Как отмечают в АТОР, это не просто рост цифр: речь идет о формировании устойчивого спроса, расширении географии и появлении форматов на любой вкус – от комфортабельных круизов до приключенческих экспедиций.

Масштабный кольцевой круиз

Туристов ждет путешествие по знаковым точкам Дальнего Востока: маршрут начнется во Владивостоке, затем лайнер сделает остановку в Корсакове на Сахалине, после чего направится к островам Итуруп и Кунашир. Следующей точкой станет Петропавловск Камчатский, а на обратном пути пассажиры смогут увидеть Командорские острова. Начиная с 2027 года программа круиза будет расширена – в нее включат Магадан, Николаевск на Амуре и Шантарские острова.

Рейсы будут осуществляться на 11-палубном судне «Астория Нова», рассчитанном на 1 266 пассажиров. На его борту имеются восемь ресторанов и баров, концертный зал на 1 000 человек, полноценный SPA комплекс, фитнес-центр и открытый бассейн. Первый круиз запланирован уже на май 2026 года, а завершение сезона намечено на сентябрь.

Продолжительность путешествия составит 10 дней, а стоимость круиза стартует от 170 тысяч рублей на человека. Пока продажи еще не открыты, хотя, по информации из СМИ, судно уже проходит процедуру официальной приемки.

От вулканов до земель белых медведей

Три эксклюзивных летних круиза будут доступны с 2 июня по 23 июля. Первый маршрут «Острова и вулканы Тихоокеанского огненного кольца» (июнь) стартует из Корсакова (Сахалин). Пассажиры увидят скалистый мыс Анива с старинным японским маяком, остров Янкича (изюминка Средних Курил), необитаемый Онекотан с феноменом «вулкан в вулкане», пролив Мусиру со скалами ловушками и остров Симушир с вулканом Заварицкого.

Второй круиз – «Берингова Одиссея: поэзия жизни у края земли» (начало июля) – отправится из Петропавловска Камчатского. В программе: подъем на лодках «Зодиак» по реке Жупанова, посещение вулканического острова Карагинского (дома северных оленей и песцов), купание в термальных источниках лагуны Тинтикун и встреча с жителями чукотского села Мейныпильгыно.

Третий маршрут — «Чукотка и остров Колючин: Земля белых медведей» (с 11 июля) — начнется в порту Анадыря. Путешественников ждет пересечение Полярного круга и линии перемены дат, прохождение Анадырского залива и пролива Сенявина с фьордами, а также посещение острова Иттыгран со священной Китовой аллеей и острова Колючин е царства белых медведей и моржей.

Путешествия пройдут на яхте SH Minerva (вместимость 152 пассажира), где гостей ждут ресторан высокой кухни, подогреваемый бассейн с видом на океан, SPA комплекс, панорамная сауна с джакузи на открытой палубе, фитнес-зал и салон красоты, а также насыщенная культурная и научная программа. Продолжительность каждого круиза – 11–13 дней, а стоимость начинается от 1,14 млн рублей на человека.

Экспедиции на судах полярников

Туристам-исследователям предлагают 19 экспедиционных круизов на судах «Профессор Хромов» (вместимость 44 человека) и «Академик Шокальский» (42 человека). Путешествия состоятся с 22 июня по 25 сентября из Владивостока, Сахалина, Петропавловска Камчатского, Магадана и Анадыря. Туристы смогут изучить Курильские, Командорские и Шантарские острова, добраться до острова Врангеля и увидеть летнюю тундру.

Ключевое преимущество этих круизов – сами суда. Изначально построенные для полярных экспедиций, они позже были переоборудованы для комфортного размещения пассажиров. Небольшие размеры кораблей позволяют заходить в труднодоступные бухты и проходить там, где не смогут пройти крупные лайнеры. По сути, это настоящие научно исследовательские суда, адаптированные для туристических путешествий. Продолжительность круизов составит от 6 до 14 дней, а стоимость начнется от 397 тысяч рублей на человека.

Отметим, что по итогам 2025 года самыми дорогими путешествиями внутри страны стали сложные экспедиции и туры в уникальные природные локации. В топ-10 рейтинга вошли два дальневосточных региона.