Курорт «Архыз» стал доступнее для детей

На горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии появился новый детский учебный склон. Он оборудован траволатором для легкого подъема и предназначен для катания детей до пяти лет.

© «Это Кавказ»

«В туристической деревне Лунная поляна на курорте "Архыз" начал работу детский учебный склон с траволатором, предназначенный для первых занятий горнолыжным спортом. Он расположен справа от многофункционального центра и ориентирован на самых юных гостей курорта», — сообщили в министерстве туризма и курортов республики

Кататься на учебном склоне могут детей до пяти лет включительно. Занятия проходят в сопровождении аккредитованных инструкторов. Отмечается, что для доступа на склон необходим детский ски-пасс.

«Новый детский склон на Лунной поляне — это про уверенное начало, радость от первых спусков и любовь к горам с самого детства», — прокомментировали событие в администрации курорта.

Ранее сообщалось, что с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года «Архыз» посетили более 131 тыс. туристов, а самой популярной услугой на курорте в новогодние дни стало ночное катание.

Всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии ориентирован на активный семейный отдых. Популярная туристическая локация включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.