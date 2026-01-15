Куда поехать в бархатный сезон: отдых на море и не только

Опрос доступные для российских туристов в бархатный сезон. В Крыму, Краснодарском крае и Дагестане в начале осени еще тепло, но уже нет таких толп отдыхающих, как в июле-августе, а жилье и билеты стоят дешевле. Кроме того, отпуск в первой половине осени — отличная возможность продлить себе лето. «Лента.ру» рассказывает, куда поехать в России в бархатный сезон в 2026 году, как добраться до лучших курортов и на какие суммы при этом стоит рассчитывать.

Что такое бархатный сезон

Бархатный сезон — это народное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха в жарких регионах. В зависимости от направления бархатный сезон имеет разную продолжительность. На российских курортах он наступает в сентябре и заканчивается обычно ближе к середине октября.

Свое название бархатный сезон в России мог получить благодаря мягкому климату. Однако, как отмечают в беседе с «Лентой.ру» эксперты туристической компании Fun&Sun, есть и другая версия — она возникла в конце XIX века, когда осенью в Крым съезжались курортные отдыхающие, которым был показан здешний климат для лечения и оздоровления. Царская семья тоже часто бывала на полуострове в это время, и творческая интеллигенция съезжалась вслед за ними, а принадлежащие к ней художники и поэты нередко облачались в бархатную одежду.

Плюсы бархатного сезона

Бархатный сезон — это отличная возможность взять отпуск по целому ряду причин:

Комфортная погода. Лето уже закончилось, но погодные условия первой половины осени еще позволяют наслаждаться солнцем и морем. На курортах уже не жарко, а вечерами может быть даже прохладно, однако вода при этом достаточно теплая для купания. Экскурсии и прогулки. Бархатный сезон — идеальное время для прогулок, экскурсий и активного отдыха на природе, опять же благодаря тому, что жара отступает. Низкие цены. В бархатный сезон цены на авиабилеты, проживание и экскурсии зачастую снижаются, что делает отдых более доступным. Уменьшение числа туристов. Как правило, количество туристов в регионах в это время сокращается, что позволяет наслаждаться более спокойным отдыхом. На экскурсиях и у достопримечательностей нет очередей и столпотворений.

Куда поехать в бархатный сезон в России

По данным сервиса «Слетать.ру» и туроператора Let's Fly, в прошлом году спрос на туры в рамках внутреннего туризма с заездами в бархатный сезон с сентября по середину октября стал почти в два раза выше, чем до этого.

Регионы России невероятно разнообразны, что позволяет туристам подобрать локации и туры под разные цели и пожелания Ксения Андрианкова руководитель сервиса бронирований путешествий по России «Турслет»

В топ направлений по России с заездами в период бархатного сезона входят:

Краснодарский край;

Кавказские Минеральные Воды;

Крым;

Калининградская область;

Санкт-Петербург;

Московская область.

Ведущий пиар-менеджер «Авито Путешествий» Дарья Шулик отметила, что южные направления для внутреннего туризма в бархатный сезон выбирают россияне, которые хотят отдохнуть на пляже — например, в Сочи в сентябре нередко бывает и плюс 30 градусов. Крупные культурные центры, в свою очередь, посещают любители экскурсионных программ, поскольку погода в первой половине осени прекрасно подходит для долгих прогулок по достопримечательностям.

Рассмотрим подробнее самые популярные для бархатного сезона направления.

Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута. Для купания и отдыха в 2025 году были закрыты пляжи Анапы и некоторые курортные зоны в Темрюкском районе. В Крыму, Геленджике и Сочи купаться было можно. Перед поездкой лучше узнать, какая ситуация с экологией в конкретном населенном пункте.

Краснодарский край

Как добраться: в Сочи удобнее всего добираться на самолете. Полет из Москвы займет от 3 часов 30 минут, из Санкт-Петербурга — от 4 часов 15 минут. Кроме того, попасть туда можно на поезде (время в пути из столицы составит — от 23 часов, из Питера — от 37 часов) и на автомобиле (от 21 часа и от 28 часов соответственно, без учета остановок). В курортные города, где нет авиасообщения, можно добраться от Сочи либо доехать на поезде и автомобиле — время в пути будет зависеть от пункта назначения.

Стоимость отдыха: средняя цена номера в трехзвездочном отеле в бархатный сезон — около 4300 рублей в сутки на двоих.

Погода: средняя температура воздуха в Сочи в сентябре — плюс 24,8 градуса, воды в море — плюс 24 градуса. В октябре эти значения опускаются до плюс 19 и 19,6 градуса соответственно. Примерно такая же погода стоит в Анапе и Геленджике.

Туапсе и Лазаревское — морские курорты Краснодарского края с мягким климатом, где в начале осени туристы все еще могут застать теплую погоду и искупаться. Также отдыхающих своими пляжами привлекает поселок Джубга под Краснодаром.

В начале осени путешественников на курортах Краснодарского края радует наличие вкусных фруктов и овощей, которые можно легко найти в любых супермаркетах. А еще в это время на курортах Краснодарского края здорово брать экскурсии, которые делают отдых более насыщенным и интересным.

В бархатный сезон больше всего туристов едут в Краснодарский край, потому что это дешевле, чем летом. Так, жилье в бархатный сезон в Туапсе в среднем обойдется в 4300 рублей за ночь. На втором месте среди бюджетных направлений находится Краснодар — там стоимость объектов размещения для туристов в среднем составляет 4600 рублей за ночь. Тройку лидеров замыкает поселок Лазаревское в Краснодарском крае — жилье в бархатный сезон здесь в среднем стоит 4800 рублей в сутки.

Достопримечательности

В Сочи туристы могут погулять в Олимпийском и городских парках, а еще по Центральной набережной. В Анапе эксперты компании Fun&Sun советуют заглянуть в археологический музей «Горгиппия», а между Анапой и Геленджиком (ближе к Новороссийску) — посетить молодую гравитационную винодельню «Шато Пино» и ферму при ней. Кроме того, своими винодельнями известны села Абрау-Дюрсо, Мысхако и станица Голубицкая.

Отдых на природе

Возможность провести время на природе — одна из причин поехать в бархатный сезон именно в Краснодарский край. В Сочи туристы могут посетить курорты Красной Поляны, где пока нет снега, и подняться в горы.

По словам Ксении Андрианковой, запоминающейся может стать и экскурсия к водопадам в урочище Джегош. Маршрут оборудован лестницами и перилами. Самый высокий водопад достигает 10,5 метра — по легенде, если постоять под его струями, обязательно станешь счастливым.

В Анапе в любое время года пользуются популярностью такие локации как долина Сукко и Кипарисовое озеро. Живописная природа и в Геленджике — там можно отправиться в пеший поход или в джип-тур.

Еще одна интересная идея для отдыха в Краснодарском крае в бархатный сезон — это путешествие к Азовскому морю на грязевые вулканы. Один из них — Тиздар, который работает до октября эксперты компании Fun&Sun

Крым

Как добраться: поездка на автомобиле из Москвы займет от 20 до 24 часов, из Санкт-Петербурга — в среднем от 29 до 34 часов (без учета остановок). Время поездки из Москвы до Симферополя на поезде составит от 27 часов, из Петербурга — от 38 часов. На самолете в Крым попасть нельзя.

Стоимость отдыха: средняя цена номера в трехзвездочном отеле в бархатный сезон — 3500 рублей в сутки на двоих.

Погода: средняя температура воздуха в Крыму в сентябре — +22,8 градуса, воды в море — +21,5 градуса. В октябре эти значения опускаются до +14,6 и +16,4 градуса соответственно.

Крым в бархатный период привлекает множество туристов, особенно любителей винограда и вина. Осенью здесь больше всего популярен отдых по системе «все включено»: это удобно — не нужно искать, где и что поесть. Особенно такой формат подходит туристам, отдыхающим с детьми, а еще он позволяет более тщательно планировать свои расходы заранее.

Парки

Крым славится своими шедеврами садово-паркового-искусства, которые стоит посетить в любое время года, включая бархатный сезон. Старейший крымский парк — Гурзуфский. Там можно найти памятник поэту Александру Пушкину и живописные фонтаны. Никитский ботанический сад между тем известен благодаря своей фисташке возрастом в тысячу лет, реликтовыми можжевельником и земляничником мелкоплодным.

Посетите экзотический Мисхорский парк и Форосский парк с русским уголком озер, парк «Харакс» с музеем якорей и римской археологической беседкой, а еще парки миниатюр в Бахчисарае, Алуште и Евпатории эксперты компании Fun&Sun

Дворцы

Визитная карточка южного берега Крыма и Ялты — это миниатюрный средневековый замок Ласточкино гнездо. Не менее известен Воронцовский дворец в Алупке — один из лучших дворцово-парковых ансамблей Крыма, куда стоит взять экскурсию.

Также экскурсоводы могут рассказать немало интересного о Ливадийском дворце (Ялта), знаменитом благодаря ялтинской конференции «Большой Тройки» (Сталин — Черчилль — Рузвельт), которая прошла там в феврале 1945 года. Среди других знаменитых дворцов Крыма — Ханский дворец в Бахчисарае, а еще Дюльбер («Красивый») в поселке Кореиз, дворец Великого князя Петра Николаевича Романова.

Заповедники

На территории Крыма много заповедников: в Севастополе особый интерес представляет историко-археологический Херсонес Таврический (музей и древний город), включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Крымский природный заповедник в горах Алушты — один из самых больших и богатых по флоре и фауне. Туристы могут посетить там монастырь Косьмы и Дамиана и часовню в честь 300-летия дома Романовых.

Еще один повод поехать в бархатный сезон в Крым — это Карадагский природный заповедник (Коктебель, Феодосия), расположенный у одноименного вулкана. Это древнее место почитания высших сил, а сегодня там можно увидеть животных и растения из Красной книги, прогуляться по экологической тропе.

Культурные мероприятия

Бархатный сезон в Крыму начинается в сентябре — а вместе с ним и многочисленные гастрономические мероприятия в отелях. У туристов в этот период пользуются спросом экскурсии на винодельни, сыроварни, улиточные и устричные фермы. Там начинается самый яркий сезон, когда можно полюбоваться виноградниками и устроить шикарные фотосессии. Винодельни проводят дни открытых дверей, экскурсии, дегустации, мастер-классы и различные тематические мероприятия.

Калининградская область

Как добраться: в Калининград удобнее всего добираться на самолете: полет из Москвы в среднем займет 2 часа 40 минут, из Санкт-Петербурга — 1 час 50 минут. Время поездки из Москвы до Калининграда на поезде начинается от 20 часов, из Санкт-Петербурга — от 28 часов.

Стоимость отдыха: средняя цена номера в трехзвездочном отеле на бархатный сезон — около 4500 рублей в сутки на двоих.

Погода: средняя температура воздуха в Калининграде в сентябре — +18,2 градуса, в октябре — +11,8 градуса. Температура воды в Балтийском море на калининградских курортах в сентябре может достигать +16-18 градусов, в октябре — +14-16 градусов.

Калининградская область стабильно входит в топ направлений внутреннего туризма в России в бархатный сезон. Это не самый очевидный выбор для отдыха в начале осени, но именно в Калининградскую область туристы приезжают, чтобы насладиться архитектурными и культурными достопримечательностями.

Достопримечательности

В Калининграде стоит посетить остров Кнайпхоф, знаменитый своими историческими и культурными объектами, могилу философа Иммануила Канта и масштабный Кафедральный собор, который впечатляет своим архитектурным стилем.

Еще одной интересной локацией в Калининградской области является уютный город Зеленоградск, который раньше был известен как королевский курорт на Балтийском побережье. Тогда он носил имя Кранц.

Отдых на природе

По словам Ксении Андрианковой, к обязательным местам для посещения в Калининградской области относится Куршская коса. Она отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

Дагестан

Как добраться: поездка на автомобиле из Москвы до Махачкалы займет около 26 часов, из Санкт-Петербурга — около 34 часов. Из Москвы до Махачкалы на поезде — от 39 часов, а из Санкт-Петербурга ехать внушительные два дня и 3 часа 30 минут. Удобнее всего до столицы Дагестана добираться на самолете: полет из Москвы займет 2 часа 30 минут, а из Санкт-Петербурга — 3 часа 30 минут.

Стоимость отдыха: средняя цена номера в трехзвездочном отеле на бархатный сезон — 4000 рублей в сутки на двоих.

Погода: средняя температура воздуха в Махачкале в сентябре — +24,2 градуса, воды в море — +22,2 градуса. В октябре эти значения опускаются до +14 и +16,4 градусов соответственно.

В Дагестане теплая летняя погода начинает сходить на нет лишь к концу сентября. Кроме того, в это время в республике начинается сбор винограда, инжира, груш и поздних персиков, а в октябре созревают киви и гранаты. Поэтому путешествие станет не только насыщенным на эмоции, но и вкусным.

Достопримечательности

Поездка в Дагестан дарит возможность насладиться захватывающим видом на Махачкалу со смотровой площадки горы Тарки, а еще посетить величественную Юсуф Бей Джами — главную мечеть республики, которая вмещает до 15 тысяч прихожан и является одной из крупнейших в Европе.

Отдых на природе

Ксения Андрианкова рекомендовала прокатиться на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу, крупнейшему на Северном Кавказе: его живописные ущелья очаровывают. К природным чудесам региона также относится Сулакский каньон — самый глубокий в Европе. И, конечно, стоит посетить город Дербент, где путешественников встречают великолепные горные пейзажи и чистейшие источники.

Оздоровительные процедуры

Каспийские курорты понравятся любителям тихого отдыха и оздоровительных процедур: в SPA-отелях Дагестана доступны программы лечения с применением целебных грязей и минеральных вод.

Необычные направления в бархатный сезон

В бархатный сезон туристы традиционно едут в одни и те же регионы страны. Однако существуют и менее популярные направления, что, впрочем, не делает их менее привлекательными с точки зрения инфраструктуры, активностей и стоимости.

Карелия

Осенью природа Карелии становится еще ярче. Здесь можно прогуляться среди красочных лесов, полюбоваться чистыми озерами и величественными скалами. Любители экстрима могут отправиться в увлекательное путешествие на байдарках. А те, кому по душе более спокойный отдых, — насладиться рыбалкой или сбором грибов и ягод.

«Стоит посетить остров Кижи на Онежском озере, где туристов ждет уникальный архитектурный ансамбль из деревянных церквей и северных пейзажей. Здесь можно окунуться в историю крестьянской культуры», — отметила Дарья Шулик.

На острове Койонсаари можно прогуляться по песчаным пляжам, любуясь скалистыми видами. Если есть желание провести время активно, следует подняться на горы Змеиную и Паасонвуори и насладиться панорамными видами. А еще не стоит забывать про горный парк «Рускеала» с его завораживающим карьером. Здесь можно прогуляться по берегу живописного озера, покататься на лодке и полюбоваться отвесными мраморными стенами.

Озеро Байкал

Осень на озере Байкал — спокойная и даже медитативная. Здесь можно укрыться от городской суеты, насладиться тишиной и красотой местных пейзажей. В начале осени в Байкале можно даже искупаться, но к концу сентября вода становится слишком холодной. Если не любите сидеть на месте, то для фанатов активного отдыха в окрестностях озера разработано множество экомаршрутов.

На острове Ольхон вас ждут скалистые берега, таинственные пещеры и высокие горы. Здесь стоит посетить священный мыс Бурхан, где в древности проводились шаманские обряды, и Сарминское ущелье в Ольхонском районе Дарья Шулик ведущий пиар-менеджер «Авито Путешествий»

Окунуться в историю и культуру Сибири можно, посетив архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Он расположен на правом берегу Ангары, в 47 километрах от Иркутска. В музее можно увидеть восстановленные деревенские дома зажиточных крестьян, Спасскую башню и Казанскую церковь.

Дубовка (Волгоградская область)

Поток туристов в город Дубовка в бархатный сезон вырос благодаря гастрономическому виноградному фестивалю «Дубовская лоза». В программе — дегустации, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки с кулинарными мастер-классами, розыгрыш гастрономических сувениров. Мероприятие завершится театрализованной постановкой, концертом и фейерверком.