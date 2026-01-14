Сколько посетило туристов Рязанскую область в новогодние каникулы

В период новогодних праздников туристический поток в Рязанскую область вырос вдвое – до более чем 300 тысяч человек, сообщили в региональном комитете по туризму. Это – рекорд за всю историю региона.

Главная причина – статус «Новогодней столицы России – 2026»: ключевые точки притяжения – Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ, Кремлевская пешеходная зона и цирк.

Число бронирований в гостиницах выросло на 25%, в посуточных квартирах – на 123%. Особенно популярным стал Касимовский округ – его посетили 8300 человек (+75% к прошлому году). Также увеличилось число иностранных туристов – их уже свыше 1900.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о завершении проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2026». Он подчеркнул, что прошедшие недели были наполнены «яркими, теплыми и праздничными» событиями.