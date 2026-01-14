Сколько посетило туристов Нижегородскую область в новогодние каникулы

Нижегородская область вновь стала настоящим местом притяжения туристов в новогодние праздники. С 31 декабря по 11 января ее посетили свыше 207 тысяч гостей из других регионов и стран. Это почти на 12 % больше, чем было в прошлогодние новогодние каникулы.

© РИА Новости

«В этот раз новогодние праздники в Нижегородской области прошли под девизом «100% настоящая зима». Для местных жителей и наших гостей организовали насыщенную событийную программу по всему региону. Загрузка отелей в пиковые даты достигала 100 %. Это в очередной раз подтверждает, что интерес к Нижегородской области и ее туристическому потенциалу очень высок», – подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

По его словам, средняя продолжительность пребывания туристов в новогодние каникулы традиционно выше, чем в другие дни. В этот раз она составила четыре дня. Благодаря этому гости региона имели возможность посетить не только праздничные площадки и достопримечательности областной столицы, но и побывать в других замечательных и популярных туристических центрах – Дивееве, Большом Болдине, Городце, Семенове, деревне Простоквашино (Тонкинский округ) и селе Варнавино, где находится родина Морозко.

«Так, в этом году особой популярностью у нижегородцев и туристов пользовался Арзамас, где прошли масштабные рождественские торжества. Только 7 января здесь побывало 20 тысяч гостей!» – сообщил глава региона.

Он также добавил, что за минувшие новогодние праздники туристы потратили в Нижегородской области более 4,5 млрд рублей.

Как рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, одним из самых популярных мест у жителей и гостей традиционно стал Нижегородский кремль. В праздники его посетили свыше 850 тысяч человек. Также пользовались спросом у туристов гулянья на Нижегородской ярмарке, в которых за каникулы поучаствовали более 220 тысяч человек.

Больше всего гостей в регион в новогодние праздники прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Владимирской и Кировской областей, Татарстана, Чувашии, Прикамья и Мордовии. Также Нижегородская область популярна у туристов из Беларуси.

Напомним, в регионе особое внимание уделяют сохранению и развитию исторической среды. А это, в свою очередь, позволяет привлекать все больше туристов, что соответствует целям нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Также немалую роль в этом играет модернизация транспортной инфраструктуры: в частности, в Нижегородскую область сегодня можно комфортно добраться по трассе М-12 «Восток». А еще перед Новым годом начал курсировать скоростной поезд «Буревестник» по маршруту «Москва – Нижний Новгород».

Ранее «ФедералПресс» писал, что к 2027 году расширят популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Впервые в него войдут города и села Нижегородской области. Наряду со столицей региона в обновленный маршрут включат Арзамас, Богородск, Выксу, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Павлово и Чкаловск.