В Тюменской области отмечают рост турпотока в новогодние праздники

В период каникул Тюменскую область посетили около 250 тысяч гостей. Как отметил губернатор региона Александр Моор, этот показатель на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

© N24.ru

Туристы прибыли из 23 регионов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Урала и Сибири. Как и всегда, большим спросом пользовались термальные комплексы.

Отмечается рост интереса к культурно-историческим объектам. Например, в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике в праздничные дни количество посетителей увеличилось более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что свыше 84 тысяч тюменцев воспользовались в праздничные дни междугородними автобусами.

.