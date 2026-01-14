Российским пассажирам пообещали меньше шума в самолетах

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) приступили к реализации проекта «Виброакустика», целью которого является значительное снижение уровня шума в пассажирских салонах современных самолетов. По информации пресс-службы университета, внедрение этой технологии призвано поднять акустический комфорт на новый уровень, что особенно актуально для длительных перелетов.

© ОАК

Как пояснил директор института «Авиационная техника» МАИ Дмитрий Стрелец, проблема шума напрямую коррелирует с продолжительностью полета. На коротких маршрутах пассажиры редко замечают дискомфорт, однако в ходе девятичасовых путешествий фоновый гул становится серьезным раздражителем. Именно поэтому, по словам эксперта, современные воздушные суда обязаны соответствовать более жестким стандартам в области акустики.

В основе проекта лежит методика акустической доводки салона с применением технологии «сферического бимформинга». Этот инновационный подход позволяет с высокой точностью выявить критические зоны, где необходимо усилить звукоизоляцию и, напротив, определить участки, где массу акустических материалов можно сократить без ущерба для комфорта. Работы начинаются с летных испытаний на специально оборудованном самолете, где используются как точечные датчики вибрации, так и сферическая микрофонная решетка.

Полученные в ходе экспериментов данные формируют детальную карту источников шума, на основе которой разрабатываются рекомендации по оптимизации интерьера. Важно отметить, что вся методика соответствует новому межгосударственному стандарту ГОСТ Р 70066-2022, разработанному совместно российскими и китайскими специалистами и введенному в действие в прошлом году.

В настоящее время проект находится на стадии активной апробации. Ближайшими задачами коллектива являются подготовка итоговых отчетов, публикация научных результатов и привлечение промышленных партнеров, занимающихся акустическим проектированием. В перспективе разработанную технологию планируется адаптировать не только для авиации, но и для других видов транспорта, включая железнодорожный и водный.