Российским пассажирам пообещали меньше шума в самолетах
Специалисты Московского авиационного института (МАИ) приступили к реализации проекта «Виброакустика», целью которого является значительное снижение уровня шума в пассажирских салонах современных самолетов. По информации пресс-службы университета, внедрение этой технологии призвано поднять акустический комфорт на новый уровень, что особенно актуально для длительных перелетов.
Как пояснил директор института «Авиационная техника» МАИ Дмитрий Стрелец, проблема шума напрямую коррелирует с продолжительностью полета. На коротких маршрутах пассажиры редко замечают дискомфорт, однако в ходе девятичасовых путешествий фоновый гул становится серьезным раздражителем. Именно поэтому, по словам эксперта, современные воздушные суда обязаны соответствовать более жестким стандартам в области акустики.
В основе проекта лежит методика акустической доводки салона с применением технологии «сферического бимформинга». Этот инновационный подход позволяет с высокой точностью выявить критические зоны, где необходимо усилить звукоизоляцию и, напротив, определить участки, где массу акустических материалов можно сократить без ущерба для комфорта. Работы начинаются с летных испытаний на специально оборудованном самолете, где используются как точечные датчики вибрации, так и сферическая микрофонная решетка.
Полученные в ходе экспериментов данные формируют детальную карту источников шума, на основе которой разрабатываются рекомендации по оптимизации интерьера. Важно отметить, что вся методика соответствует новому межгосударственному стандарту ГОСТ Р 70066-2022, разработанному совместно российскими и китайскими специалистами и введенному в действие в прошлом году.
В настоящее время проект находится на стадии активной апробации. Ближайшими задачами коллектива являются подготовка итоговых отчетов, публикация научных результатов и привлечение промышленных партнеров, занимающихся акустическим проектированием. В перспективе разработанную технологию планируется адаптировать не только для авиации, но и для других видов транспорта, включая железнодорожный и водный.