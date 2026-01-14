Огурцы-убийцы обнаружили в сухпайках российской компании бортпитания

Огурцы-убийцы обнаружили в сухпайках ведущей российской компании по производству питания для пассажиров самолетов. В овощах превышение нитратов, которое может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу из-за гипоксии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Роспотребнадзор.

Нитраты превышают норму в огурцах более чем на 250 миллиграммов на килограмм (мг/кг). Норма составляет 400 мг/кг, а обнаружено 674 мг/кг. При избытке нитратов последствия для здоровья человека могут быть плачевными.

Кроме того, маркировка на огурцах и вовсе поддельная. Представители фирмы ООО «ТТК», которая выбита на этикетке, заявили, что это не их продукция.

По результатам проверки стало известно, что огурцы поставляла компания ООО «Джифрут», которая работает на рынке с 2022 года. Однако представитель ООО «ТТК» заявил, что действия поставщика незаконны, так как компания не заключала с ним договоров, и он намерен подать нее в суд за подделку документов.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил на Урале в девятипроцентном твороге одной из торговых марок кишечную палочку.