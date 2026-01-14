Въезд туристов из Вьетнама в Россию могут упростить

Въезд организованных туристических групп из Вьетнама в Россию может стать безвизовым. Как пояснил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, инициатива находится на стадии обсуждения.

© РИА "ФедералПресс"

«Мы сейчас Вьетнаму передали текст документа по групповому безвизу, надеемся, что коллеги быстро среагируют, интерес был с их стороны», – сказал Кондратьев.

Речь идет именно о групповых поездках, а не об индивидуальных туристах. На данный момент проект соответствующего межправительственного соглашения направлен вьетнамской стороне.

Сейчас граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Для туристов из Вьетнама въезд в Россию по-прежнему возможен только при наличии визы, пишет РИА «Новости».

Ранее в Госдуме также сообщали, что Россия рассматривает возможность отмены визового режима еще с четырьмя иностранными государствами.