Китайские туристы перечислили необычные особенности новогодней Москвы

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина перечислила необычные особенности новогодней Москвы, о которых рассказали побывавшие в ней китайские туристы в своих соцсетях. Впечатлениями иностранцев она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что одна из самых частых реакций в отзывах китайцев про праздничную Москву связана с тем, как город меняется после темноты.

«Когда зажигаются огни, ощущения совершенно другие… словно за миг переносишься в мир сказки», — процитировала одного из гостей столицы россиянка.

Многие туристы из Поднебесной также признались, что почувствовали себя снова детьми, когда попали в московские зимние парки. Там они могли слепить снеговика, поваляться в сугробе и прокатиться на санях.

Еще одно популярное у путешественников из КНР место в новогодней Москве — ярмарки.

«Мне очень понравился рождественский базар на Красной площади, от него и дальше по городу чувствуется рождественская атмосфера», — процитировала в своем блоге другой отзыв Лисейкина.

Кроме того, китайцев удивили многочисленные Деды Морозы и Снегурочки на улицах, в торговых центрах и на ярмарках, похожий на дворец, а не на магазин ГУМ, отопление во всех зданиях и общественном транспорте, семейная атмосфера праздника, дорогие отели и дешевая еда.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала новогодние традиции России, которые удивляют иностранцев. В частности, они считают странной привычку отмечать праздник под фон телевизора.