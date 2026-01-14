Опубликован ежегодный рейтинг самых дорогих туров по РФ

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих туров для соотечественников. В отличие от зарубежных лидеров – вилл на Мальдивах и в Турции, – самыми дорогими путешествиями внутри страны в 2025 году стали сложные экспедиции и туры в уникальные природные локации. В топ-10 рейтинга вошли два дальневосточных региона.

На шестом месте рейтинга оказался экскурсионный тур высшей категории на Камчатку, рассчитанный на семью. Его общая стоимость составила 3,03 миллиона рублей.

В мае 2025 года группа из четырех человек (трое взрослых и ребенок) отправилась в четырехдневное путешествие по полуострову. Программа включала проживание в пятизвездочном отеле «Камчатка Шале», ежедневные завтраки, экскурсионное обслуживание и все необходимые трансферы по маршруту. При этом стоимость авиаперелета до Камчатки и обратно в цену тура не входила.

Вторую строчку рейтинга занял экспедиционный круиз по Шантарским островам (Хабаровский край). Его цена составила 6,6 миллиона рублей.

Уникальный тур под названием «Шантары. Дыхание китов» был забронирован семьей из шести человек на июль 2026 года. Программа продолжительностью 11 ночей предполагает путешествие на специальном экспедиционном судне. В стоимость включено проживание в каютах повышенной комфортности категорий «мини люкс» и «супериор+», питание по системе «полный пансион», а также все запланированные высадки на острова, пешие трекинги и наблюдение за китами в их естественной среде обитания.

Отмечается, что в сравнении с рейтингом 2024 года, в 2025-м изменилась ценовая динамика: минимальная стоимость тура в топ-10 возросла, а максимальная, наоборот, снизилась. Эксперты видят в этом два важных тренда. С одной стороны, это говорит об общем удорожании туристических услуг в России, с другой – указывает на смещение интересов. Все чаще клиенты выбирают эксклюзивные экспедиции и путешествия в уникальные места, предлагающие тот самый опыт, который невозможно получить за границей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что весной 2026 года из Владивостока отправится в рейс первая дальневосточная круизная линия. Лайнер будет проходить через Корсаков на Курильские острова с финальной высадкой в Петропавловске-Камчатском, что позволит за одно путешествие увидеть три дальневосточных региона.