В ГД высказались о будущем тренда на «сонный туризм»

Тренд на путешествия за качественным сном в России будет развиваться в 2026 году. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"Сонный туризм стал одним из самых неожиданных трендов 2025 года. В 2026-м тренд сохранится и развиваться будет в двух направлениях: в более тщательном обустройстве средств размещения (спальные комнаты, звукоизоляция, матрасы и подушки) и появлении новых мест отдыха - в России можно позволить себе не объединять в одном месте шумный курорт и велнес-индустрию", - сказал депутат.

Сонный туризм - формат велнес-отдыха, ориентированного на восстановление организма через крепкий сон.

По данным ВОЗ, около 30% населения сталкивается с нарушениями сна, поэтому тренд стал ответом на недостаток отдыха, отметил парламентарий. Депутат подчеркнул, что потенциальными туристами, предпочитающими такой тип отдыха, может стать все трудоспособное население страны.