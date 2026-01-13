Что посмотреть на востоке Калининградской области

Январская стужа с обилием снегопадов — это не повод сидеть дома. Если утеплиться, можно отправиться по удивительным уголкам Янтарного края. Посмотреть у нас есть что, и не одними лишь морскими пляжами славится природа Калининградской области.

Как вариант, можно поехать на восток региона: там тоже немало потрясающих мест. Даже таких, от которых по-настоящему захватывает дух.

В небольшом посёлке Токаревка Нестеровского округа находится старинный железнодорожный мост, многие годы он удивляет людей своими масштабами и красотой. Это один из самых высоких мостов Калининградской области, высота которого 21 метр! Возвели его над рекой Красная (Роминте) в 1901 году.

«Старший брат» моста в Токаревке находится в Польше, в посёлке Станчики. Оба грандиозных инженерных сооружения похожи на древнеримские акведуки. Наш железобетонный гигант многое «повидал» и был свидетелем различных исторических событий.

После Великой Отечественной войны, когда прекратилось железнодорожное сообщение с польским Голдапом, мост утратил своё стратегическое значение. Позже через него доставляли песок из карьера в Краснолесье на стройплощадку строящейся БАЭС. Перед этим была произведена реконструкция моста и ремонт полотна железной дороги.

Благодаря недавнему ремонту мост стал доступен и пассажирским составам. Первый, тестовый, рейс туристического поезда через мост в Краснолесье запустили в 2024 году. С исторического моста открывается замечательный вид на реку Красная и волшебный Красный лес — огромный природный парк на Виштынецкой возвышенности.

От поездки останутся положительные эмоции и замечательные фотографии на память!