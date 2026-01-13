Тепло для нетерпеливых: где можно встретить весну в феврале

Отпуск на Кавказе или в Крыму позволит встреть весну уже в феврале, рассказали эксперты. Куда именно стоит съездить и во сколько это обойдется, разбиралась Москва 24.

Ближе к югу

Весна ощущается в южных регионах России уже в конце февраля, рассказал Москве 24 президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Со второй половины месяца можно посетить Дагестан, а именно город Дербент – старейший в России. Там есть возможность и подышать ранним весенним воздухом, и посмотреть местную архитектуру", – отметил эксперт.

Чтобы отдых получился более насыщенным, эксперт порекомендовал взять комбинированный тур, который позволит не только посетить экскурсии, но и остановиться в отреставрированных гостиницах-пансионатах.

Кроме того, начиная с марта можно отдохнуть в Ставропольском крае.

«Если хочется больше весенней природы, то можно остановиться на Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании. Здесь есть горный и равнинный ландшафты – это совершенно разные природные и климатические зоны. Многое получится посетить в течение одного короткого двухдневного тура», — Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма (УАТ).

По словам эксперта, в феврале-марте также актуален и Крым за счет благоприятного климата и морского воздуха.

"В этом месте часто совмещают отдых и лечение. Поэтому заодно можно, например, пройти диагностику здоровья в современных медицинских центрах за 1–2 дня", – порекомендовал Мальцев.

Он отметил, что отдых во всех вышеперечисленных локациях обойдется примерно в 50 тысяч рублей, если брать туры выходного дня (как правило, это трое суток). Потолок стоимости определить сложно, потому что все зависит от предпочтений отдыхающих. Также сэкономить помогут так называемые субсидированные рейсы по данным направлениям. Если же говорить про Крым, то в этом случае стоит рассматривать железнодорожный транспорт, заключил Мальцев.

Махнуть за рубеж?

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 порекомендовал обратить внимание и на бюджетные зарубежные направления.

"На фоне крепкого курса рубля и доступности передвижения объем предложений сегодня достаточно большой. В конце февраля – начале марта можно выбрать такие страны, как Египет и Китай, в частности остров Хайнань", – порекомендовал эксперт.

Он добавил, что отдых в этих локациях достаточно доступен. Например, неделю отпуска можно провести на острове Хайнань, где температура в этот период будет достигать порядка 25 градусов. При этом отдых обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих вместе с перелетом.

«Однако важно отметить, что это цена только в рамках турпакета. У компаний есть преимущество: специальные предложения на отели и другие опции. Поэтому обращение к их услугам действительно поможет оптимизировать бюджет», — Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам эксперта, также комфортная температура в районе 25 градусов будет ожидать туристов в Египте.

"Здесь тоже можно отдохнуть за 150 тысяч рублей, но все же цены выше. Средний бюджет за неделю отдыха на двоих составит примерно 250–350 тысяч", – отметил Горин.

Он добавил, что в эту стоимость также входят билеты и трансфер в различные локации. Однако если выбирать проживание в отелях без завтрака, то это снизит расходы, и отдых будет более бюджетным, заключил Горин.