Когда возобновят авиарейсы между Махачкалой и Кировом

Регулярное авиасообщение между Махачкалой и Кировом возобновят с начала июня этого года. Полеты планируются два раза в неделю.

«С 8 июня из кировского аэропорта Победилово можно будет улететь в Махачкалу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и субботам, на самолете Embraer 190», — сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Отмечается, что билеты на рейсы уже поступили в продажу, а возобновление полетов, которые были прекращены в 2025 году, стало возможным в рамках реализации поручений губернатора области.

«Возобновление полетов в Махачкалу — это результат системной работы по укреплению и развитию транспортной доступности Кировской области. Мы последовательно реализуем поручение губернатора Александра Соколова о сохранении и расширении маршрутной сети», — прокомментировал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Сейчас из аэропорта Победилово осуществляются рейсы в Минеральные Воды на Ставрополье. Это единственное направление, связывающее Кировскую область и Северный Кавказ.