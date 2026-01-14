Уральские горы: самые известные и привлекательные вершины

Уральские горы — единственная горная цепь, которая пересекает Россию с севера на юг. Эта исполинская каменная гряда — естественная граница между Европой и Азией. Она хранит огромные минеральные богатства и поражает своей протяженностью и суровым величием ландшафтов. «Лента.ру» рассказывает, на какие части делятся Уральские горы, какие вершины считаются самыми высокими и почему эти места привлекают туристов со всей России.

Уральские горы: где находятся, сколько им лет

Горная система Урала разделяет в России Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины, а также считается общепризнанной границей между двумя частями света — Европой и Азией.

Величественный горный хребет проходит через множество регионов России. Среди них:

Ямало-Ненецкий автономный округ; Республика Коми; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра; Пермский край; Свердловская область; Республика Башкортостан; Челябинская область; Оренбургская область.

Завершается горная система на юге, уходя в северо-западные регионы Казахстана.

В беседе с «Лентой.ру» учитель географии и путешественница Карина Джабраилова рассказала, что на всем протяжении Урала, от побережья Карского моря до казахстанских степей, путешественники могут встретить Екатеринбургом или в Оренбурге».

Интересно, что их точного количества никто не знает, а стоят они далеко не всегда на реальной географической границе, которая проходит по водораздельным хребтам. Это скорее памятники идее, народные символы, которые добавляют путешествию особый шарм Карина Джабраилова географ

Уральские горы: длина и ширина

Масштабы Уральских гор впечатляют: основная цепь протянулась более чем на две тысячи километров. Если же учитывать ее крайние ответвления — хребет Пай-Хой на севере и Мугоджары на юге, — общая длина превышает 2500 километров. При этом ширина горного пояса варьируется от 40 до 150 километров.

Сколько лет Уральским горам

Уральские горы геологически молоды, но сложены они из древнейших пород Земли, возраст которых измеряется миллиардами лет.

По одной из версий, формирование современного Урала происходило в несколько этапов.

На месте будущих гор около 500-430 миллионов лет назад был древний Уральский океан, разделявший два праконтинента. На его дне накапливались мощные толщи осадочных пород. Свидетели той эпохи — знаменитые башкирские шиханы (Юрактау, Куштау, Торатау), которые являются окаменевшими коралловыми рифами. Около 300 миллионов лет назад произошло грандиозное столкновение литосферных плит. Уральский океан начал закрываться, а его дно, смятое в гигантские складки, было вытолкнуто на поверхность. Так возник древний высокий Урал. Этот этап известен как герцинская складчатость. Эпоха горообразования сменилась длительным периодом покоя (около 150-70 миллионов лет назад). Мощные силы выветривания за миллионы лет практически сровняли исполинский хребет с землей, превратив его в холмистую, слегка волнистую равнину — пенеплен. Тектонические процессы в недрах Земли вновь активизировались. Около 30-20 миллионов лет назад произошло новое масштабное поднятие, в результате которого Приполярный, Полярный и Южный Урал взметнулись вверх почти на километр, а Средний Урал — на 300-400 метров.

Почему Урал называется Уралом За свою долгую историю горная цепь сменила множество имен. Античные географы знали ее отдельные части под названиями Рифейские, Гиперборейские или Новоросские горы. В русских летописях ее долго называли Камень или Каменный Пояс, что точно отражало ее роль природной преграды. Современное название Урал имеет тюркские корни. По основной версии, оно происходит от башкирского слова «үр» — «возвышенность, пояс». По другой — от общетюркских «ар» или «ур», означающих «середина, раздел». Официально закрепил это название за всей горной системой в XVIII веке русский историк и географ Василий Татищев, обобщивший местные топонимы. Услышав на Южном Урале выражение «Урал иле» («страна Урала»), он предложил именовать так весь Каменный Пояс, и название прижилось.

Уральские горы: основные зоны

Для удобства изучения эту горную систему традиционно разделяют на пять основных географических зон, сменяющих друг друга при движении с севера на юг.

Полярный Урал. Простирается от горы Константинов Камень до верховьев реки Хулга. Это суровая территория с альпийскими формами рельефа и высотами до 1500 метров. Приполярный Урал. Расположен между верховьями рек Хулга и Щугор. Здесь сосредоточены максимальные высоты Уральских гор. Для этой зоны характерны острые пики, ледники и многочисленные ледниковые озера. Северный Урал. Протягивается от реки Щугор и горы Тельпосиз до Косьвинского Камня. Отличается среднегорным рельефом и густыми лесами. Средний Урал. Находится между горой Косьвинский Камень и верховьями реки Уфа. Это самый низкий и наиболее освоенный Урал. Южный Урал. Простирается от верховьев реки Уфа до реки Урал. Отличается наибольшей шириной (до 250 километров), сложным геологическим строением и чередованием параллельных хребтов с межгорными котловинами.

«Обычно мы говорим о пяти классических зонах, но географически Урал — система более обширная. На севере он переходит в невысокий, но очень суровый хребет Пай-Хой, который тянется к проливу Югорский Шар. А на юге его "хвостом" считаются Мугоджары — уже в Казахстане. Это низкие каменистые гряды, похожие на спину гигантского дракона. Считать ли их полноценным Уралом? С точки зрения геологии — да, это его прямое продолжение. Но в ландшафтном и туристическом смысле это уже совсем другой, степной мир. Именно в Мугоджарах можно поставить точку в путешествии по всей горной цепи», — полагает географ.

Полярный Урал

Полярный Урал — самая северная и труднодоступная часть горной системы, начинающаяся за Полярным кругом, всего в 40 километрах от Карского моря. Этот суровый край вечной мерзлоты и тундр с холодным ветреным климатом и практически полным отсутствием растительности. Даже летом здесь сохраняются ледники и снежники, а температура редко поднимается выше 10 °C. Средняя высота гор составляет 1050 метров.

Ключевые вершины Полярного Урала:

гора Пайер (1472 метров);

Константинов Камень (483 метров).

Гора Пайер

Это высшая точка не только Полярного Урала, но и всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Его название происходит от ненецких слов «пэ, пай», что означает «камень, скала» и «ерв» — хозяин.

В переводе Пайер означает «Владыка гор»

Массив состоит из нескольких вершин: Западного Пайера высотой 1330 метров, Восточного Пайера 1217 метров и собственно Пайера высотой 1472 метра. Вершина имеет характерную плоскую форму, отделенную от основного склона крутыми участками. Восхождение на Пайер относится к начальной категории сложности. Ближайшая железнодорожная станция Елецкая находится в 40 километрах от горы.

Константинов Камень

Хотя и не отличается значительной высотой, имеет особое географическое и историческое значение: именно с этого массива начинаются Уральские горы. Свое современное название гора получила в 1848 году во время Северо-Уральской экспедиции под руководством геолога Эрнста Гофмана, который назвал ее в честь великого князя Константина Николаевича, председателя Русского географического общества.

С вершины горы открывается панорамный вид на бескрайние просторы тундры, в ясную погоду можно разглядеть блестящую полосу Карского моря. Рядом с горой расположено священное озеро Манясейто (Емынглор), имеющее особое значение для коренных народов Севера.

Среди других примечательных вершин Полярного Урала выделяются:

массив Рай-Из (1097 метров) в форме изогнутой подковы;

гора Черная (1030 метров) с темными скалистыми склонами;

кряж Минисей с вершинами Минисей (525 метров) и Аркопай (635 метров), который у ненецких народов считался «носителем Земли».

Особенность региона — самое глубокое на Урале Большое Щучье озеро, его глубина — 136 метров.

Приполярный Урал

Протяженность Приполярного Урала — около 240 километров. Это высочайшая часть Уральских гор, все высшие точки горной системы находятся здесь.

Границы этой зоны проходят от истоков реки Хулга на севере до широтного участка реки Щугор на юге. Западная часть относится к Республике Коми, восточная — к Ханты-Мансийскому автономному округу. Эта территория была выделена в отдельный район в 1927 году экспедицией Академии наук.

Для Приполярного Урала характерен выраженный альпийский рельеф с острыми пиками, крутыми склонами и ледниками. Климат резко континентальный, с прохладной погодой даже летом

Значительная часть территории находится в пределах национального парка «Югыд Ва», включенного в ЮНЕСКО.

Ключевые вершины Приполярного Урала:

гора Народная (1895 метров);

гора Защита (1808 метров);

гора Карпинского (1803 метров);

гора Манарага (1662 метров).

Гора Народная

Абсолютная высочайшая вершина всего Урала. Ее склоны покрыты большими каменными глыбами и испещрены карами — естественными чашеобразными углублениями, заполненными чистой водой и льдом. Происхождение названия до сих пор вызывает споры: по одной версии, оно происходит от реки Народы, по другой — связано с русским словом «народ» и ролью символа достояния советского народа. Наиболее популярный путь подъема на гору начинается от озера Бублик.

Гора Защита

Вторая по высоте вершина Урала привлекает туристов и альпинистов своим крутым скалистым рельефом. Восхождение на эту остроконечную пирамиду считается не самым простым из-за вертикальных плит высотой 10-15 метров в верхней части маршрута. Это требует специальной подготовки и снаряжения.

Гора Карпинского

Была названа в честь выдающегося русского геолога Александра Карпинского. Представляет собой обширное снежное плато, поэтому создает серьезные трудности для ориентации в условиях плохой видимости. Расположенная рядом с Народной и отделенная от нее рекой Народой, эта вершина часто включается в программы комплексных походов по Приполярному Уралу.

Гора Манарага

По праву считается самой красивой и узнаваемой вершиной Приполярного Урала. Ее название с языка местных народов переводится как «медвежья лапа». И действительно, сильно рассеченный гребень с огромными каменными пиками напоминает поднятую лапу медведя с когтями-зубцами. За свой уникальный и запоминающийся силуэт Манарагу часто называют царицей Уральских гор. Восхождение на высшую точку требует хорошей физической подготовки и опыта скалолазания.

Это не просто гора, а каменная корона, вписанная в суровый пейзаж. Каждый зубчик ее гребня будто выточен великаном. Она очень фотогенична и стала настоящим символом дикого нетронутого Урала Карина Джабраилова географ

«Подъем на главную вершину — для подготовленных, но даже подход к ее подножию по долине реки Балбанью дарит ощущение прикосновения к чему-то древнему и могущественному», — делится впечатлениями путешественница.

Среди других значимых вершин выделяется гора Сабля (1497 метров) — высочайшая точка Саблинского хребта, получившая прозвище Печорские Альпы за свой величественный вид. Западные склоны Сабли пологи и доступны для восхождения, на северо-востоке скалы круты и обрывисты. Особенность местности — сильная заболоченность, которая делает летние подходы к подножию горы крайне сложными.

В горах Приполярного Урала берут начало многочисленные реки и ручьи, встречаются живописные озера, самое большое из которых — Торговое, а самое глубокое — Манси (38 метров).

Для посещения этого региона рекомендуется иметь опыт горных походов и необходимое снаряжение, а оптимальным временем для путешествий считаются июль и август, когда погодные условия наиболее благоприятны

Северный Урал

Протяженность Северного Урала составляет около 600 километров — от широтного течения реки Щугор и горного массива Тельпосиз на севере до Косьвинского Камня рядом с Конжаковским Камнем на юге. Этот регион охватывает территории Пермского края, Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области.

В отличие от Приполярного Урала, здешние вершины имеют преимущественно плоские, сглаженные формы с многочисленными курумами, то есть скоплениями крупных глыб на склонах

Хотя ледников здесь нет, во многих местах сохраняются снежники, не тающие даже летом

Для Северного Урала характерны густые таежные леса, многочисленные реки с высокими обрывистыми берегами, причудливые скальные останцы и пещеры. Климат суровый и изменчивый — солнечная погода может внезапно смениться холодным дождем со снегом. Регион отличается труднодоступностью и отдаленностью от транспортных магистралей.

Ключевые вершины и природные объекты Северного Урала:

гора Тельпосиз (1617 метров);

Конжаковский Камень (1569 метров);

Денежкин Камень (1492 метров);

плато Маньпупунёр;

гора Холатчахль (1097 метров).

Гора Тельпосиз

Высшая точка Северного Урала. Ее название с языка коми переводится как «гнездо ветров», что полностью соответствует климатическим особенностям вершины: сильные порывистые ветры здесь — обычное явление. Массив состоит из двух вершин и представляет собой впечатляющую скальную стену протяженностью около километра. Тельпосиз занимает важное место в фольклоре коренных народов — согласно легендам, здесь обитает хозяин гор, спускающий с привязи северные ветры.

Конжаковский Камень

Высочайшая вершина Свердловской области. С 1996 года здесь проводится знаменитый горный марафон «Конжак», собирающий до нескольких тысяч участников. Маршрут протяженностью 21 километр позволяет увидеть все разнообразие местных ландшафтов — от смешанных лесов через лесотундру до горной тундры с каменными россыпями.

Денежкин Камень

Вершина получила название по имени манси Андрея Денежкина, жившего в этих местах в XVII веке. Манси называют эту вершину «Святой хозяин гор». Гора находится на территории одноименного заповедника — единственного в России, расположенного одновременно в Европе и Азии. В заповеднике есть пешеходная тропа, однако восхождение на саму вершину запрещено.

Плато Маньпупунер

Уникальный геологический памятник с семью гигантскими каменными останцами высотой до 42 метров. Эти столбы образовались в результате многовекового разрушения гор. У манси и коми существует несколько легенд об их происхождении: согласно одной из них, это окаменевшие великаны, застывшие при виде священных гор. Плато расположено на территории Печоро-Илычского заповедника и входит в список Семи чудес России. Посещение возможно только по специальному разрешению.

Маньпупунер — это место силы, без всяких преувеличений. Дорога туда долгая и сложная, но когда выходишь из леса и видишь этих каменных истуканов, стоящих посреди пустынного плато, время останавливается. Они как будто пришли из другой эпохи. Тишина там абсолютная, и в этой тишине слышишь только собственное сердце и шепот ветра вокруг древних камней Карина Джабраилова географ

Гора Холатчахль

Название с мансийского Игоря Дятлова. Мрачная, безжизненная вершина привлекает множество туристов, часто совмещающих посещение перевала Дятлова с экскурсией к каменным столбам плато Маньпупунер.

Средний Урал

Протяженность Среднего Урала составляет около 600 километров — от горы Юрма на юге до горы Ослянка на севере. Эта наиболее освоенная и густонаселенная часть Уральских гор проходит через территории Свердловской области, Пермского края, север Челябинской области и частично Башкортостана.

На Среднем Урале преобладают невысокие вершины до 600-700 метров с плавными очертаниями и широкими долинами. Именно здесь горная система достигает своей минимальной высоты — в окрестностях Екатеринбурга можно пересечь Урал, даже не заметив гор

Для региона характерен континентальный климат, тут часто пасмурно. Ландшафты представлены преимущественно темнохвойными лесами, которые неоднократно вырубались за историю освоения края.

Средний Урал богат идеально подходящими для сплава реками — Чусовая, Уфа, Исеть, Серга, Койва и другими, с живописными скалами по берегам.

Ключевые вершины и природные объекты Среднего Урала:

гора Ослянка (1119 метров);

гора Качканар (878 метров);

гора Шунут (726 метров);

Старик-Камень (755 метров);

Усьвинские столбы.

Гора Ослянка

Высшая точка Среднего Урала и Пермского края. Представляет собой вытянутый горный хребет длиной 16 километров с конусообразной главной вершиной. Название горы предположительно происходит от старорусского слова «осля» — точило. Это связано с залежами кварцита, который используется для изготовления точильных камней. Восхождение на вершину возможно круглый год. С 2005 года здесь проводится лыжный марафон «Ослянка» протяженностью 40-55 километров.

Ослянка — наша пермская «крыша», и вид с нее открывается бескрайний. Это не резкий пик, а длинный и плавный хребет. Подъем, особенно зимой на лыжах, — настоящее испытание на выносливость Карина Джабраилова географ

«Когда добираешься до вершины и видишь море тайги, уходящее за горизонт, понимаешь, откуда взялось выражение "уральская ширь". А еще сюда здорово приезжать ранней осенью, когда склоны покрываются багрянцем», — рассказывает Джабраилова.

Гора Качканар

Одна из наиболее известных вершин Среднего Урала, расположенная возле одноименного города в Свердловской области. Массив имеет две вершины — Северный и Полуденный Рог (878 и 866 метров).

Известен богатыми залежами железной руды с примесью ванадия и титана, которые разрабатываются Качканарским ГОКом. На вершине до недавнего времени находился буддийский монастырь Шад Тчуп Линг, основанный в 1990-х годах.

Восхождение доступно для туристов со средней подготовкой.

Гора Шунут

Самая высокая вершина в окрестностях Екатеринбурга, расположенная в 90 километрах от города. По одной из версий, название горы произошло от мансийского «шун» — существо и башкирского «ут» — огонь. В районе горы расположена самая южная в Свердловской области кедровая роща.

Старик-Камень

Находится в составе 30-километрового хребта Веселые горы, в 100 километрах от Екатеринбурга. Свое название получила благодаря скальным останцам, один из которых напоминает профиль старика. Это геологический и ботанический памятник природы. С вершины открывается панорама окрестных гор, в ясную погоду видны Нижний Тагил и ближайшие поселки.

Усьвинские столбы

Живописный скальный массив на реке Усьве в 190 километрах от Перми. Представляют собой отвесные стены высотой до 120 метров, сложенные известняками с окаменелостями древних морских обитателей. Изгиб реки Усьвы со Столбов считается одним из самых живописных видов Урала. В скалах есть многочисленные гроты, пещеры и причудливые отдельно стоящие образования.

Усьвинские столбы — это Мекка для туристов, приезжающих в Пермь. Раньше сюда ездили в основном свои, уральцы. А сейчас, особенно после того, как их показали в нескольких популярных фильмах и тревел-шоу, поток не иссякает. И неспроста: вид с Чертова Пальца на петляющую Усьву — это правда очень красиво Карина Джабраилова географ

«Туристы любят искать ракурсы и кадры из фильмов, в основном из "Географ глобус пропил", — продолжает путешественница. — Стоишь на краю обрыва, а внизу — изумрудная река и бескрайний лес. Правда, в выходные дни теперь здесь бывает многолюдно, но всегда можно уйти по тропе подальше и найти свой тихий уголок».

Средний Урал — идеальное место для начинающих туристов и скалолазов. Здесь расположены популярные тренировочные скалы Чертово Городище и Семь Братьев, множество маршрутов для пеших походов и сплавов.

Здесь же находится Кунгурская ледяная пещера — уникальный природный объект протяженностью около 8,1 километра. Привлекает туристов причудливыми ледяными образованиями, подземными озерами и многочисленными гротами, температура в которых даже летом редко поднимается выше нуля.

Благодаря развитой транспортной инфраструктуре и близости к крупным городам этот регион доступен для посещения в любое время года.

Южный Урал

Южный Урал протянулся более чем на 550 километров. Это самая широкая часть горной системы — до 250 километров с учетом предгорий. Граница со Средним Уралом проводится либо по широтному участку реки Уфы, либо по северным предгорьям горы Юрма.

Южный Урал отличается наибольшим ландшафтным разнообразием: здесь смешиваются темнохвойные таежные леса, широколиственные леса, горные степи и высокогорная тундра

Административно регион включает Республику Башкортостан, Челябинскую и Оренбургскую области. Главная ось Южного Урала — хребет Уралтау — протянулся на 500 километров и служит водоразделом между бассейнами рек Белой и Урал.

Регион богат полезными ископаемыми и известен своими живописными реками, среди которых выделяется Урал — самая длинная река региона, а также живописное озеро Тургояк.

Ключевые вершины Южного Урала:

гора Ямантау (1640 метров);

гора Большой Иремель (1582 метров);

гора Круглица (1178 метров);

Откликной Гребень (1155 метров);

Верблюжка (329 метров).

Гора Ямантау

Высшая точка Южного Урала, расположенная в Белорецком районе Башкортостана. Название с башкирского переводится как «злая гора» — из-за суровых погодных условий, частых бурь и туманов.

С Ямантау связаны многочисленные легенды — согласно одной из них, гора считается порталом в мир мертвых

Массив состоит из двух вершин: Большого Ямантау (1640 метров) и Малого Ямантау (1512 метров). Гора сложена кварцитами и покрыта обширными каменными россыпями. Находится на территории Южно-Уральского заповедника, доступ для туристов запрещен.

Гора Большой Иремель

Вторая по высоте вершина Южного Урала, пользующаяся огромной популярностью у туристов. Название переводится как «священная гора» — у башкир существовал запрет на ее посещение. Иремель представляет собой массив с пологой вершиной-плато, называемой «кэбэн» (по-башкирски — «стог») за сходство со стогом сена. С 2010 года территория входит в состав природного парка «Иремель». Для восхождения необходимо получить пропуск. Рядом расположен Малый Иремель (1449 метров), соединенный с главной вершиной трехкилометровой седловиной.

Иремель — гора-магнит с невероятной энергетикой. Многие едут сюда не столько за спортивным достижением, сколько за каким-то внутренним откровением. Подъем через тайгу, затем через курумники, и вот ты на плоской вершине, откуда открывается сумасшедший вид. Особенно волшебно там в период бабьего лета Карина Джабраилова географ

Круглица

Высшая точка хребта Большой Таганай, имеющая характерную округлую форму вершины. Расположена в национальном парке «Таганай» недалеко от Златоуста. С вершины открывается панорамный вид на окрестные хребты и долины. Восхождение доступно туристам со средней подготовкой, но требует осторожности из-за каменных россыпей.

Откликной Гребень

Одна из самых известных вершин хребта Большой Таганай в национальном парке «Таганай». Свое название получила благодаря уникальному акустическому эффекту — четкому многократному эху, отражающемуся от скальной стены.

Представляет собой скальный массив длиной около 800 метров с относительной высотой 150 метров. Сложена авантюриновыми кварцитами, которые мерцают на солнце благодаря вкраплениям слюды. Популярный объект и у альпинистов, и у туристов.

Верблюжка

Самая южная точка хребта Карамурунтау, названная так из-за того, что со стороны напоминает двугорбого верблюда. С вершины горы открывается живописный вид на хребет, а также на реку Урал и донской дубняк — самый южный ареал произрастания дуба в России.

Южный Урал — регион с богатейшим природным и культурным наследием. Здесь расположены известные национальные парки:

«Таганай»;

«Зюраткуль»;

«Зигальга»;

«Башкирия».

Через парки проложно множество маршрутов — от однодневных походов до многодневных экспедиций. Благодаря развитой инфраструктуре и относительной доступности вершин, этот регион идеально подходит и для опытных туристов, и для начинающих.

Интересные проекты Урала

В горах Урала активно развиваются туристические проекты, участники которых получают не только впечатления от погружения в природу, но и различные знаки отличия. Рассказываем о значимых проектах и в чем их суть.

Большая уральская тропа

Крупнейший туристический проект России, создающий единую сеть маршрутов вдоль Уральских гор. Его общая протяженность превышает 4800 километров, включая пешеходные тропы (2300 километров), водные маршруты (2440 километров) и велосипедные направления. Основной маршрут проходит через пять регионов: Пермский край, Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан.

Проект объединяет существующие туристические маршруты и природные достопримечательности Урала. За прохождение участка длиной 1200 километров предусмотрена награда: сертификат и серебряная подвеска в форме ящерицы — символа тропы. Первое непрерывное прохождение Большой уральской тропы осуществила в 2025 году туристка из Миасса Оксана Лыткина — ее путешествие длилось 120 дней.

Южноуральская тропа

Масштабный пеший маршрут протяженностью около 1000 километров через горные районы Башкортостана и Челябинской области. Тропа соединяет ключевые достопримечательности Южного Урала — от курортов Банное и Абзаково через национальные парки «Иремель», «Зигальга», «Зюраткуль» и «Таганай» до озера Тургояк.

Особенность маршрута — развитая инфраструктура, позволяющая путешествовать без палаток, с ночевками в приютах и отелях

Главный вызов — пройти 500 километров основной ветки без остановки. Такой марафон обычно занимает 3-4 недели, а рекорд составляет 8 дней 12 часов. Все участники, завершившие маршрут non-stop, получают бронзовые жетоны, а самый быстрый путешественник сезона — серебряный. Тропа также доступна для прохождения частями в формате походов выходного дня.

«Корона Урала»

Туристический проект, созданный для популяризации путешествий по Уральским горам, охватывает все ключевые горные районы Урала и предлагает путешественникам возможность познакомиться с разнообразием пейзажей самой протяженной горной системы России.

Для освоения проекта нужно совершить восхождение на высшие точки пяти основных частей Урала:

Южный Урал — Большой Иремель (1582 метров) или Ямантау (1640 метров);

Средний Урал — Ослянка (1119 метров);

Северный Урал — Тельпосиз (1619 метров);

Приполярный Урал — гора Народная (1895 метров);

Полярный Урал — Пайер (1472 метров).

За выполнение всех восхождений участники получают памятный номерной серебряный знак «Корона Урала», удостоверение и почетную грамоту.

«Уральский Барс»

Проект Башкирского отделения Русского географического общества, предлагает активное знакомство с природой Южного Урала. Он состоит из двух этапов, за прохождение которых полагаются памятные награды.

Первый этап «7 вершин» требует восхождения на семь вершин высотой от 1000 метров из списка, утвержденного организаторами. За выполнение участники получают специальный жетон.

Второй этап включает прохождение пешего маршрута «Белорецк — Большой Иремель» по Южноуральской тропе с восхождением на ряд вершин, за что вручается нагрудный знак «Уральский Барс». С 2020 года маршруты доступны и для велотуристов.

«Высшие вершины Урала»

Проект был создан в 2023 году по инициативе путешественника Олега Чегодаева с целью популяризации туризма и привлечения внимания к Приполярному Уралу. Участникам предлагается взойти на семь высочайших вершин Урала:

Народная (1895 метров);

Защита (1809 метров);

Карпинского (1803 метров);

Мансинер (1778 метров);

Янченко (1741 метров);

Комсомола (1729 метров);

Свердлова (1711 метров).

Все эти вершины расположены в пределах Исследовательского кряжа на Приполярном Урале. После успешного завершения всех восхождений и подтверждения их фактов участник награждается памятным номерным знаком.

«Степной волк»

Туристический проект, знакомящий с уникальными ландшафтами Оренбургской области. Участникам предлагается совершить восхождение на семь вершин, расположенных на стыке степных предгорий и хребтов Южного Урала.

Каждая вершина маршрута открывает неповторимую панораму и позволяет ощутить единство двух стихий — безграничной степи и древних гор. Путешественники, успешно выполнившие программу, получают официальное звание «Степной волк» и памятный знак.

Тысячники Южного Урала

Специализированный проект для любителей горных восхождений, объединяющий 272 вершины высотой более 1000 метров над уровнем моря. Чтобы взойти на все вершины, придется потратить несколько лет.

Проект выполняет две основные функции: служит исчерпывающим каталогом всех тысячных вершин Южного Урала и предоставляет современный инструмент для учета личных достижений. На данный момент на всех вершинах из списка побывали 11 человек.