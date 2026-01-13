В Марий Эл создадут четыре туристических кластера в регионе

По словам главы республики Юрия Зайцева, развитие будет проходить комплексно

Власти Марий Эл создадут в регионе четыре больших туристических кластера, которые должны включить в себя все имеющиеся возможности для отдыха. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, сославшись на утвержденную стратегию развития отрасли до 2035 года.

"Утвердили стратегию развития туризма до 2035 года: делаем ставку на нашу уникальность, а именно самобытную культуру, чистейшую природу, Волгу и заповедные леса", - сказал Зайцев. Он отметил, что условия будут созданы для любителей самых разных видов туризма: от этнографического и экологического до круизного и событийного. "Предполагается развитие четырех ключевых туристических кластеров - от Йошкар-Олы и ее окрестностей до Козьмодемьянска и Красногорского - это точки роста для инвестиций и новых впечатлений для гостей", - продолжил глава региона.

Кроме того, по его словам, развитие будет проходить комплексно, включая строительство и ремонт дорог, мест размещения, создание современных информационных сервисов, подготовку профессиональных кадров.

"Также мы планируем поддержку предпринимателей, работающих в сфере туристской индустрии и активную интеграцию в крупные проекты, такие как "Великий Волжский путь" и "Большая Волга", - отметил Зайцев. Последние, как заметил глава региона, сделает Марий Эл "полноценной и узнаваемой частью большого туристического маршрута".

Кроме того, власти планируют создать туристам удобную цифровую среду, где вся информация будет доступна "в паре кликов".

Зайцев назвал содержащиеся в стратегии планы результатом "большой аналитической работы и наших амбиций".

"Приглашаю к диалогу бизнес, экспертов и всех, кто любит нашу республику и хочет развивать его вместе с нами", - заключил Зайцев.

Ранее он также сообщал, что по итогам минувшего года год регион посетили около 1,3 млн туристов, что больше аналогичного показателя 2024 года.

"Туристическая отрасль на данный момент является одним из основных драйверов развития Марий Эл и имеет огромный потенциал", - подчеркивал Зайцев.

В частности, по его словам, на каждого жителя по статистике приходится почти два туриста, что является очень весомым показателем.