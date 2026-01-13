Отдых на горнолыжных курортах России  вырос в цене

Средняя стоимость ночи на российских горнолыжных курортах в зимнем сезоне-2025/26 (декабрь — март) прогнозируется на уровне 4,4 тыс. руб., что на 7% выше, чем годом ранее. Такой расчет представлен в исследовании сервиса «Т-Путешествия» (проект T-Data), с которым ознакомился «Коммерсантъ». По данным «Островка», цена бронирования в декабре — феврале достигла 12,9 тыс. руб., плюс 11% год к году. В «Алеане» фиксируют увеличение примерно на 15%, в «Слетать.ру» — в диапазоне 5–10%.

© tourdom.ru

Темпы подорожания заметно различаются по регионам. «Островок» отмечает максимальные изменения в Алтае и Мурманской области. На курорте Манжерок средняя стоимость ночевки этой зимой составляет 12,2 тыс. руб., что на 25% выше прошлогоднего уровня. В Кировске — плюс 22% (8,2 тыс. руб. в сутки) в Белокурихе — 20% (7,1 тыс. руб). При этом в горном кластере Сочи динамика сдержанная: Красная Поляна прибавила 4% (12,9 тыс. руб. за ночь), Шерегеш — 7% (12,3 тыс. руб.).

Сегмент краткосрочной аренды показывает схожие различия. По данным «Авито Путешествий», в Сочи средняя цена жилья составила 6,1 тыс. руб. в сутки, что на 3% ниже год к году. В Кировске, напротив, чек вырос на 16%, до 6,5 тыс. руб. Спрос влияет на ценовую динамику в северных локациях. «Островок» сообщает о росте бронирований размещения в Кировске на 37% год к году, в Шерегеше — на 10%.