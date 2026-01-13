Как выбрать поход на перевал Дятлова: цены и особенности

Летом поход на перевал Дятлова может стоить от 25 до 50 тысяч рублей, сообщил Александр Цыганов, профессор и руководитель кафедры страхования и экономики социальной сферы в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

© РИА "ФедералПресс"

«При этом нужно дополнительно учесть расходы на проезд до Екатеринбурга или Ивделя. Авиабилеты из Москвы обойдутся от 6-7 тыс. руб. в одну сторону в эконом-классе», – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что зимние путешествия на лыжах и снегоходах обойдутся значительно дороже. Стоимость таких туров варьируется от 50 до 170 тысяч рублей.

Однако это не самые дорогие предложения на рынке. Цыганов добавил, что на перевал Дятлова также организуют люксовые походы, включающие сопровождение профессионального гида, размещение с горячей ванной и ужин из местных деликатесов в духе Жюля Верна. Цены на такие туры начинаются от €10 тысяч и могут быть неограниченными, сообщает «Постньюс».

Напомним, в марте прошлого года впервые в истории состоялась экспедиция мотосноубордистов на легендарный перевал Дятлова, на котором в феврале 1959 года погибла группа уральских студентов. Состоялось не только спортивное мероприятие, сколько отработка нового туристического маршрута для любителей экстремального отдыха. В группу вошли участники со всей России.