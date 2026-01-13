В Крыму турпоток составил 6,9 млн туристов в 2025 году

Туристический поток в Республику Крым вырос на 15% в 2025 году, достигнув 6,9 млн туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"За прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона. <…> Экономическая эффективность отрасли демонстрирует уверенный рост: поступления в бюджет от туризма удвоились по сравнению с позапрошлым годом", - написал он в своем Telegram-канале.

Также на новогодних праздниках республику посетило около 300 тыс. человек, что более чем на треть выше показателей 2024 года, добавил он.