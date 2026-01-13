Следователи дали оценку правилам работы «Уральских авиалиний» по делу об аварийной посадке
Следственные органы тщательно изучили организацию полетной деятельности авиакомпании «Уральские авиалинии» в рамках уголовного дела о посадке самолета в поле в сентябре 2023 года, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев.
Длительность расследования, по его словам, объясняется тем, что проверка касалась не только действий командира самолета и членов экипажа, но и работы самой авиакомпании в части планирования и организации полетов, сообщает ТАСС. Следователи выясняли, как на решение экипажа повлияли внутренние правила, действующие в авиакомпании. По версии правоохранителей, пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках, хотя техническое состояние самолета позволяло приземлиться в Омске. По словам Ануфриева, проверка проведена всесторонне и качественно, и препятствий к рассмотрению дела нет.
Напомним, что 12 сентября 2023 года самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в пункте назначения. Однако из-за сильного ветра и других факторов возникла угроза нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Всем пассажирам страховая компания выплатила по 100 тыс. руб., но в 2025 году они через суд добились дополнительных компенсаций на такую же сумму.