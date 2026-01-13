Следователи дали оценку правилам работы «Уральских авиалиний»

Следственные органы тщательно изучили организацию полетной деятельности авиакомпании «Уральские авиалинии» в рамках уголовного дела о посадке самолета в поле в сентябре 2023 года, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев.

© МЧС России

Длительность расследования, по его словам, объясняется тем, что проверка касалась не только действий командира самолета и членов экипажа, но и работы самой авиакомпании в части планирования и организации полетов, сообщает ТАСС. Следователи выясняли, как на решение экипажа повлияли внутренние правила, действующие в авиакомпании. По версии правоохранителей, пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках, хотя техническое состояние самолета позволяло приземлиться в Омске. По словам Ануфриева, проверка проведена всесторонне и качественно, и препятствий к рассмотрению дела нет.

Напомним, что 12 сентября 2023 года самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в пункте назначения. Однако из-за сильного ветра и других факторов возникла угроза нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Всем пассажирам страховая компания выплатила по 100 тыс. руб., но в 2025 году они через суд добились дополнительных компенсаций на такую же сумму.