Где отдыхать на Каспийском море? Лучшие курорты и пляжи

Летний отдых на Каспийском море — одна из альтернатив поездке на черноморское побережье, которое в высокий сезон часто бывает перегружено. Курорты, особенно в Дагестане, пользуются спросом у туристов: здесь можно не только позагорать и искупаться в море, но и насладиться местной кухней, сходить на экскурсии и полюбоваться природой. «Лента.ру» рассказывает, что отличает отдых на Каспии в России и за рубежом в 2026 году, на какие курорты с развитой инфраструктурой стоит обратить внимание, а также что стоит учесть, планируя на побережье Каспийского моря отпуск своей мечты.

© РИА Новости

Особенности курортов Каспийского моря

Каспийское море омывает берега нескольких государств, включая Россию, Азербайджан и Казахстан. В России оно омывает восток Дагестана, юго-восток Астраханской области и Калмыкии.

Доступность

Добраться до каспийских курортных точек не составляет труда, а еще они зачастую дешевле черноморских. Самое комфортное время для отдыха — в июле и августе.

В целом купаться на Каспии можно с мая по октябрь — можно спланировать путешествие так, чтобы избежать наплыва туристов

Есть чем заняться

Каспийские курорты подходят любителям тихого отдыха в узком кругу: в поселках и городах на берегу Каспийского моря больше гуляют и изучают местный быт, чем загорают и купаются.

Еще сюда целенаправленно приезжают заниматься здоровьем и красотой: например, в SPA-отелях Астраханской области и Дагестана доступны десятки программ лечения и процедур с использованием местных целебных грязей и минеральных вод.

Где отдохнуть на Каспийском море в России

Дагестан

Как добраться: из Москвы до Махачкалы на самолете — 3 часа, от 4,5 тысячи рублей, на поезде — 1 день 16 часов, от 4,6 тысячи рублей. Между городами республики следуют автобусы.

Стоимость отдыха: цены на размещение в местных апартаментах и гостиницах — от 2,5 тысячи рублей в сутки.

Погода: средняя температура июля в Дагестане достигает плюс 25 градусов, августа — плюс 20 градусов.

1. Махачкала

Махачкала — столица Дагестана, а ее аэропорт — главные воздушные ворота республики. Туристы в Махачкале могут найти отдых на любой вкус. Город богат на достопримечательности — например, там есть Джума-мечеть, крупнейшая в Республике, а также многочисленные музеи, среди которых Национальный музей Республики Дагестан, краеведческий музей или музей изобразительных искусств.

Любителям шопинга стоит заглянуть на исторический проспект Расула Гамзатова, самую популярную прогулочную улицу с множеством магазинов. А за местными деликатесами на Второй рынок, чтобы продегустировать национальные блюда и купить их с собой Ольга Ланская руководитель по связям с общественностью FUN&SUN

Для знакомства с Махачкалой с высоты птичьего полета идеально подойдет смотровая площадка на горе Тарки-Тау. А для отдыха на побережье стоит отправиться на Главный (Центральный) пляж Махачкалы, один из самых популярных в городе. Благодаря пологому входу в воду он отлично подходит для отдыха с детьми. Также здесь есть вся необходимая инфраструктура — в том числе кафе, кабинки для переодевания, туалеты и спортплощадки.

Между тем и в окрестностях Махачкалы есть на что посмотреть. Например, парк и озеро Ак-Гель — это настоящий оазис зелени и живой природы почти в центре бурлящего мегаполиса с водоемами и прогулочными зонами.

Недалеко от Махачкалы находится знаковая достопримечательность республики — крупнейший одинокий бархан в России и Европе Сарыкум. Он входит в состав государственного природного заповедника «Дагестанский». Именно это место стало съемочной площадкой для советского фильма «Белое солнце пустыни». По территории заповедника проложены пешеходные дорожки, а ближе к вершине оборудована смотровая площадка.

2. Дербент

Если вы приехали на отдых в Дагестан впервые, эксперты сервиса «Туту» советуют отправляться в древний Дербент, самый южный город России. В переводе с персидского название Дербент означает «закрытые ворота»: город буквально запирает собой узкое пространство между Каспием и Кавказскими горами. Здесь сохранились Дербентский крепостной комплекс и крепость Нарын-Кала — памятники ЮНЕСКО.

Старинные оборонительные сооружения поражают величественностью и возвышаются над городом. Тут же расположена мечеть Джума — старейшая в России. Это бывший храм, захваченный арабами и переделанный в мечеть Ольга Ланская руководитель по связям с общественностью туроператор

Помимо исторических достопримечательностей, в Дербенте есть много ресторанов локальной кухни, интересных экскурсий и вариантов размещения для самых разных путешественников.

Что касается отдыха у моря, то в первую очередь в Дербенте стоит обратить внимание на пляж «Бриз», который пользуется популярностью у местных жителей. Там есть кабинки для переодевания и лежаки. А в местном отеле Golden Beach можно найти водные горки.

3. Каспийск

Пляжи Каспийска отличаются плавным входом в море и мелким песком. Центральный пляж — это бесплатный городской пляж с пологим входом и мелким ракушечником, здесь будет комфортно отдыхать с детьми. На пляже также можно покататься на катамаране, катере или банане. Но стоит учесть, что шезлонги и зонтики предоставляются за плату.

Пляж «Лагуна» — один из самых комфортных в городе: здесь есть кабинки для переодевания, душевые, кафе и платная парковка Дарья Шулик PR-менеджер «Авито Путешествий»

По словам Дарьи Шулик, еще один популярный каспийский пляж — Shansi — по достоинству оценят семьи с детьми. На мелководье там есть несколько отмелей, где безопасно купаться даже самым маленьким. Кроме того, на пляже можно арендовать зонт и шезлонг, покататься на катамаране, поиграть в волейбол или футбол.

Любители аквапарков могут заглянуть в местный «Акваленд». Правда, он, как и другие аквапарки на побережье Каспийского моря, не отличается большими размерами, поэтому детям там будет интереснее, чем взрослым.

4. Избербаш

Избербаш — это популярное место отдыха как жителей Дагестана, так и приезжих. На курорте несколько пляжей с голубой водой и потрясающими видами.

Ширина городского пляжа в Избербаше — 200 метров. Он идеально подходит для купания с детьми: вход в воду пологий, есть мелководье, обустроена вся инфраструктура для отдыха.

На главном городском пляже Избербаша с широкой песчаной полосой есть кабинки для переодевания и туалет. Также там работают прокат шезлонгов, кафе и магазины, есть детская площадка и платные водные развлечения — катер, банан и парашют Ольга Ланская руководитель по связям с общественностью туроператора

Неподалеку от главного городского пляжа Избербаша работает аквапарк «Изберг».

Популярностью пользуется и другой пляж города — Заводской, сочетающий в себе каменистые и песчаные участки. У него есть своя парковка и прокат инвентаря для плавания. Дарья Шулик обращает внимание, что глубина моря на скалистой части Заводского пляжа больше, чем на песчаной.

Третий благоустроенный пляж — Солнечный. Он находится в Карабудахкентском районе Избербаша, рядом с турбазой и детским лагерем. Пляж оснащен спортивными и детскими площадками, лежаками и зонтиками.

Оказавшись в Избербаше, обратите внимание на местную достопримечательность — гору Пушкин-Тау, один из склонов которой с определенного ракурса напоминает профиль знаменитого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Астраханская область

Как добраться: из Москвы до Астрахани на самолете — 2,5 часа, от 5,5 тысячи рублей, на поезде — 1 день 57 минут, от 4 тысяч рублей.

Стоимость отдыха: цены на размещение в местных гостевых домах и апартаментах — от 1,6 тысячи рублей в сутки.

Погода: средняя температура июля в Астрахани составляет плюс 25,6 градуса, августа — плюс 25,3 градуса.

Астрахань традиционно включают в список мест для отдыха на Каспийском море. Но, несмотря на близость к Каспию, привычных благоустроенных пляжей там нет. Причин тому несколько:

там, где рукава Волги впадают в море, образуются так называемые раскаты — обширные мелководные участки дельты, покрытые тростником, камышом и лотосом, населенные множеством водных существ, потому эти места лучше подходят для рыбалки, чем для пляжного отдыха; добраться до этих мест можно только на лодке;

там, где «раскаты» заканчиваются и начинается настоящее Каспийское море, начинается таможенная зона Астраханской области с портом (регион граничит с Казахстаном).

И все равно в Астрахань туристы приезжают постоянно: оздоровиться и загадать желание на соляных озерах, увидеть артефакты восточного прошлого и музеи под открытым небом, изучить знаковые архитектурные памятники — от Астраханского Кремля до Общества взаимного кредита, полюбоваться редкими видами лотосов и попробовать самые вкусные арбузы в России.

Что касается отдыха на берегах Волги, туристов в Астрахани привлекают Центральный городской пляж и пляж Серебряной Воложки, а в окрестностях города — пляжи поселков Ассадулаево, Рассвет, Советский и Началово. Как отметила Дарья Шулик, главные летние «аттракционы» Астраханской области — это отличная рыбалка, дайвинг, катание на катамаранах и гидроциклах.

Рыболовными базами отдыха славится поселок Вышка, где опытные егери всегда помогут организовать рыбалку. Там можно поймать судака, жереха, щуку, сазана и даже крупного сома. Также у туристов популярны прогулки на лодках к лотосовым полям: во второй половине лета дельта Волги расцветает нежно-розовым оттенком.

Калмыкия

Как добраться: из Москвы до Элисты на самолете — 3 часа 30 минут, от 11 тысяч рублей. Стоимость отдыха: цены на размещение в местных апартаментах и гостиницах — от 2,5 тысячи рублей в сутки. Погода: средняя температура июля в Калмыкии составляет плюс 24 градуса, августа — плюс 23 градуса.

В 259 километрах от Элисты — столицы Калмыкии — находится Лагань, единственный сравнительно известный город-курорт республики. Здесь можно не только искупаться и позагорать на небольшом пляже, но и арендовать лодку для прогулки по воде. Правда, в основном туристы приезжают сюда увидеть буддийские святыни или цветение волжских лотосов в первой половине августа.

Опций для пляжного отдыха тут почти нет: в Лагани есть места, где удобно погреться на солнце, но большая часть побережья покрыта камнями и камышами.

Где отдохнуть на Каспийском море за рубежом

Азербайджан

Стоимость отдыха: билет на самолет в одну сторону из Москвы в Баку — от 10 тысяч рублей; размещение в местных отелях — от 2,5 тысячи рублей в сутки.

Виза: не требуется, но необходим загранпаспорт.

Погода: средняя температура июля в Азербайджане составляет плюс 25 градусов, августа — плюс 23 градуса.

1. Баку

Баку — столица Азербайджана — считается одним из лучших курортов Каспийского моря, а также одним из самых привлекательных для туристов, во многом из-за близости к аэропорту. Пляжный сезон здесь продолжается с мая по октябрь, но гостям Баку вряд ли захочется просто лежать на пляже: город обладает оригинальной и многоликой архитектурой, тут десятки музеев, насыщенная ночная жизнь и высококлассные рестораны.

В Баку множество опций для пляжного отдыха, а курортные зоны можно выбирать по предпочтениям: для туристов оборудованы пляжи с галькой и белым песком, а еще пляжи с хвойными посадками и лечебными грязями. Есть в окрестностях Баку и отличающиеся безлюдностью дикие пляжи — для тех, кто хочет абсолютной тишины и покоя.

Одни из лучших пляжей на Каспийском море можно найти в комплексе отдыха Sea Breeze в Баку. Это огромный пляжный комплекс с отелями, апартаментами, аквапарками, развлечениями, кафе и ресторанами специалисты туроператора PAC Group

Между тем в 20-40 минутах езды от Баку находится целый ряд небольших населенных пунктов, каждый из которых тоже может похвастаться отличными пляжами.

Бузовна

Поселок городского типа Бузовна располагается в 37 километрах от Баку. Помимо прекрасных пляжей здесь можно насладиться восточной архитектурой, посмотреть на мечети Назрани и Ашагы, а еще посетить древнее кладбище.

В прошлом Бузовна была деревней с родовыми поместьями, а сегодня она предлагает отдых для всех: тут есть детские лагеря, молодежный пансионат, гостевые дома, санатории и отели Дарья Шулик PR-менеджер

Загульба

Уютный поселок, расположенный всего в 40 километрах от Баку, славится чистейшей водой. Благодаря мелководью и скалистому дну, море здесь особенно прозрачное. Самые популярные местные пляжи — это «Хезер», «Шерлок» и «Мирвани».

Бильгях

Поселок находится в 47 километрах от Баку и считается одним из самых популярных курортов на Каспийском море. Мыс Кехне защищает акваторию от сильного ветра, а пляжи здесь расположены ниже остальной территории поселка.

Новханы

Село в 21 километре от Баку с протяженной береговой линией предлагает множество развлечений как для туристов, так и для местных жителей. Пологий спуск в воду, как в Азовском море, делает пляжи Новханы идеальным местом для отдыха с детьми. Однако любителям понырять местные пляжи не подойдут.

2. Нафталан

Азербайджан — это не только лучшие пляжи Каспийского моря: он знаменит еще и своим бальнеологическим курортом «Нафталан», уникальным местом, созданным природой. Тут расположено множество санаториев различных категорий, где лечат кожные заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.

Нафталан находится в 4-5 часах езды от Баку, так что совместить лечение с пляжным отдыхом в один и тот же срок не получится специалисты туроператора PAC Group

По словам Дарьи Шулик, именно в Нафталане добывается знаменитая негорючая нафталановая нефть. На курорте даже можно пройти процедуры с обессмоленным нафталаном, который, по словам местных специалистов, помогает излечить десятки болезней, от тахикардии до бесплодия. Однако предварительно стоит проконсультироваться с врачами и удостовериться, что такое лечение уместно: побочных эффектов от процедур с нафталаном не меньше, чем полезных.

Казахстан

Актау

Стоимость отдыха: билет на самолет в одну сторону из Москвы в Актау — от 14 тысяч рублей; цены на размещение в местных отелях — от 3,5 тысячи рублей в сутки.

Виза: не требуется.

Погода: средняя температура июля в Актау составляет плюс 27 градусов, августа — плюс 26 градусов.

Город Актау (он же «‎Казахстанский Дубай») находится в юго-западной части Казахстана на берегу Каспийского моря. Основанный в начале 1960-х, город стал значимым промышленным центром во времена СССР, а теперь развивается как одна из самых красивых туристических локаций Казахстана.

В Актау есть природные памятники и чистые озера. Также у города интересная архитектура

Как отметила Дарья Шулик, сегодня Актау привлекает туристов пляжным отдыхом, экзотической пустынной местностью и вкусной едой. Можно посетить пляжи в черте города или выбраться в зоны отдыха в окрестностях и устроить себе экскурсию. Самые известные городские пляжи в Актау — это «Маракеш», «Солдатский», «Манила», «Достар» и «Нур-Плаза». В том, что пляж чистый, в Актау можно даже не сомневаться.

Кроме того, специалисты туроператора PAC Group отмечают, что в 50 минутах езды от Актау находится отель Rixos Aktau. На его территории детский тематический парк развлечений, куда гости отеля могут попасть совершенно бесплатно.

Главные достопримечательности региона — это радоновый источник, некрополи и караванные тропы Великого шелкового пути. При этом стоит учесть, что в последние месяцы лета в Актау может быть очень жарко, поэтому для комфортного отдыха сюда лучше отправляться в сентябре.

Как подготовиться к поездке на Каспийское море

На побережье Каспийского моря можно найти разные варианты размещения — отели, апартаменты и даже рыболовные базы. Чтобы отдых прошел комфортно, заранее продумайте, какие именно удобства будут необходимы вам и вашим спутникам, и выбирайте отель исходя из этого.

Курорты на Каспийском море отличаются довольно жарким климатом. Если отправляетесь в поездку во второй половине лета — берите с собой больше легких вещей, солнцезащитные очки и кремы Дарья Шулик PR-менеджер

Эксперты сервиса «Туту» отметили, что в путешествии на побережье Каспийского моря пригодится закрытая одежда — в Дагестане, поскольку большинство местных исповедуют ислам, не принято носить откровенные наряды. Девушкам стоит выбирать футболки вместо топиков, бриджи или брюки вместо шортов и платья с закрытыми плечами вместо сарафанов. Декольте и мини здесь тоже не приветствуются. Юношам желательно носить шорты ниже колена.

Если цель вашей поездки — курорты на Каспии за пределами России, берите с собой наличные средства. Обменять рубли можно и в Азербайджане, и в Казахстане, а вот расплатиться российской картой мало где получится.

Каспийские курорты очень разные, поэтому готовиться к отдыху нужно с учетом особенностей страны назначения. В Дагестане вам вряд ли понадобятся эффектные пляжные наряды, а вот захватить с собой удобную обувь и теплые вещи будет уместно — в горах может оказаться прохладно. Собираясь в Азербайджан, туристу придется взять с собой побольше вещей: отдых здесь может быть очень насыщенным, поэтому пригодятся и удобная обувь для длительных экскурсий, и костюм для вечернего выхода, и спортивная форма для пробежки по пляжу (если фитнес на отдыхе актуален).

Безопасно ли отдыхать на Каспийском море

Отдых на пляжах Каспийского моря может быть незабываемым и приятным опытом, если соблюдать общие правила безопасности, напомнила Дарья Шулик. Важно купаться только на официальных пляжах, где работают спасатели и установлены буи, обозначающие безопасные зоны для плавания. Следите за предупреждающими знаками и флагами, которые указывают на состояние воды и погодные условия: например, красный флаг сигнализирует о запрете на купание.

Не плавайте в одиночку и всегда сообщайте окружающим о своем местонахождении. Это поможет избежать несчастных случаев. Не заплывайте слишком далеко от берега, особенно если вы не уверены в своих силах или у вас нет опыта плавания в открытом море Дарья Шулик PR-менеджер

Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала быть реалистичными в оценке своих возможностей и оставаться на мелководье, если вы плохо плаваете.

Каспийские курорты предполагают сдержанное и тактичное поведение туристов: в Дагестане и в Азербайджане 95 процентов верующих — мусульмане, а в Казахстане ислам исповедуют до 70 процентов населения. Поэтому при планировании поездок туда стоит почитать об истории региона назначения, изучить правила исламского этикета и на протяжении всего пребывания учитывать местный менталитет и традиции, чтобы ненароком не обидеть местных жителей.

Употребление алкоголя, курение, шумное поведение и обсуждение местных обычаев на абсолютном большинстве курортов Каспия не рекомендуются

Тем не менее отдых на Каспии в 2025 году почти наверняка станет интересной страницей в резюме путешественника: местные курорты могут понравиться людям с абсолютно разным менталитетом и привычками, а культурное и природное разнообразие навсегда изменит взгляд на локальные туристические направления.

Отдых на Каспийском море не похож ни на одну из классических опций для летнего отпуска — и тем запомнится туристу навсегда. При должной подготовке и любознательности путешествие по побережью Каспия может стать одним из лучших воспоминаний даже бывалого туриста.