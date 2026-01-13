Почти 50 тысяч туристов отдохнули в новогодние праздники в Анапе

Во время зимних каникул Анапу посетили примерно 50 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как выяснилось, с 1 января загрузка объектов размещения в среднем составила 70 процентов, а санаториев - 90 процентов.

Особой популярностью у туристов пользовались четырех- и пятизвездочные отели из-за новогодней программы, детской анимации и спа-комплексов.

В новогодние праздники на курорте работали свыше сотни объектов размещения, из которых два детских санатория и одна детская здравница.

Ранее сообщалось, что в зимние каникулы в Геленджике отдохнули 36 тысяч гостей, а в Сочи - более 470 тысяч.