Суд запретил «Уральским авиалиниям» усложнять возврат билетов по болезни

Суд в Екатеринбурге обязал «Уральские авиалинии» упростить процедуру возврата авиабилетов при заболевании пассажира. Иск был подан транспортной прокуратурой после обнаружения необоснованных требований к медицинским справкам.

На своем сайте авиакомпания размещала условия, согласно которым для возврата денег за билет по болезни в справке в обязательном порядке должна быть подпись и печать заведующего отделением или главного врача больницы. Однако по закону этого не требовалось. Установленные перевозчиком правила фактически делали невозможным для клиентов получить деньги за неиспользованный перелет даже при наличии официальной медсправки.

Уральская транспортная прокуратура сочла такие требования избыточными и нарушающими права потребителей, после чего обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Судья согласился с позицией надзорного ведомства и постановил авиакомпании исключить спорные условия из перечня необходимых документов.

Ранее TourDom.ru писал о жалобах пассажиров, которым авиакомпания отказывала в возврате денег за билет по болезни. В итоге один из клиентов перевозчика обратился в прокуратуру, чтобы отстоять свои права. Решение суда пока не вступило в законную силу.