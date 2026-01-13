Сколько туристы платят в отелях в России и за границей

В 2025 году цены в российских отелях выросли в среднем на 8% и составили, в среднем, 8,1 тыс. руб. в сутки. Бронирование гостиниц за границей для туристов из России подорожало на 20%, до 16,7 тыс. руб. пишет ТАСС.

© tourdom.ru

Внутри страны россияне активнее всего ездили в июле и августе. Стоимость ночи в гостиницах в этот период поднималась в среднем до 8,6 тыс. руб. А за рубежом самым дорогим месяцем стал январь – в разгар зимних каникул номера стоили примерно 18,7 тыс. руб. в сутки.

В России туристы по-прежнему чаще всего выбирают Москву – почти каждая пятая бронь пришлась на столицу, пусть ее доля и немного снизилась. На втором месте Санкт-Петербург. Адлер, Казань и Екатеринбург замыкают топ-5, причем спрос на эти города в целом остался стабильным.

При этом все больше путешественников тянет не только в крупные центры, но и в небольшие города. Например, интерес к Рыбинску вырос более чем на 60%. Также увеличилось число туристов, посетивших Клин, Гатчину и Дивеево. Эксперты отмечают, что россияне все чаще ищут новые впечатления и готовы менять привычные маршруты на менее очевидные направления.

Среди зарубежных направлений открытием года стала Кения – интерес к ней вырос почти в 6 раз. В 3 раза чаще россияне бронировали отели в Танзании и Абхазии, вдвое – в Новой Зеландии. Подрос спрос и на Лаос с Египтом, которые все чаще выбирают для отдыха.

Если говорить о самых популярных странах, то здесь без сюрпризов. Турция уверенно держит первое место – на нее пришлось 12,5% всех зарубежных бронирований. Следом идет Китай, который резко вырвался на вторую строчку и прибавил более 20% по числу заказов. В пятерке также остались Таиланд, Италия и ОАЭ.