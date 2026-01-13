Путешествие в Йошкар-Олу станет дороже

В Йошкар-Оле с начала 2026 года введен сбор с туристов. Величина данного сбора в текущем году установлена на уровне 2%.

Напомним, что данное постановление было принято депутатским корпусом столицы Марий Эл на заседании 24 сентября 2025 года. Важно отметить, что данный налог не коснется жителей республики, а будет взиматься только с приезжих.

В дальнейшем ставка туристического сбора будет поэтапно увеличена: в 2027 году она составит 3%, в 2028 – 4%, а начиная с 2029 года и далее – 5% от общей стоимости проживания в гостиницах и других средствах размещения столицы Марий Эл.

«МедиаПоток» отмечает, что в Российской Федерации туристический сбор действует с 12 июля 2024 года. Он относится к категории местных налогов, поэтому решение о его введении и конкретных размерах принимается на уровне муниципалитетов.

Ранее мы писали, что растущий год от года поток туристов в Марий Эл демонстрирует устойчивый интерес к региону: в 2025 году республика приняла около 1,3 миллиона путешественников.