Горнолыжный сезон на курортах Красной Поляны в окрестностях Сочи обычно длится с декабря по апрель-май. Этот горный кластер считается одним из самых дорогих в России — ночь в Красной Поляне зимой стоит от 14 до 18 тысяч рублей. Однако недостатка в туристах здесь нет — в зимний сезон сюда приезжают до 750 тысяч человек. Зачем ехать на курорты Красной Поляны, какие здесь есть трассы, во сколько обойдутся ски-пассы и проживание, а также чем заняться помимо катания, читайте на «Ленте.ру».

Почему стоит выбрать для отдыха Красную Поляну

Для начала определимся с тем, что же называют Красной Поляной. В самом широком понимании речь идет про горную местность Большого Сочи, где расположено несколько горнолыжных курортов. Конкретно название Красная Поляна носят поселок и один из курортов.

Таким образом, обобщенный топоним Красная Поляна — это три курорта и два поселка:

курорт «Красная Поляна» (до 2020 года — «Горки Город»);

курорт «Газпром»;

курорт «Роза Хутор»;

поселок Красная Поляна;

поселок Эсто-Садок.

Как рассказала «Ленте.ру» директор турагентства Ольга Попова, Красную Поляну можно назвать лучшим горнолыжным курортом в России.

«Новые отели, более 170 километров горнолыжных трасс, современные подъемники, все для сноуборда, фрирайда и даже беговых лыж. Отличное место для любителей зимних и летних видов активного отдыха, предлагаются разнообразные развлечения и удобства для туристов», — говорит эксперт.

Красная Поляна расположена на шести уровнях — от 540 метров над уровнем моря до самой высокой точки — 2375 метров над уровнем моря.

В 2024 году курорты Красной Поляны посетили 1,5 миллиона гостей. В зимний сезон число туристов может достигать 750 тысяч человек, как это было в 2023-2024 годах. Туристы предпочитают многодневный отдых в Поляне, основная аудитория — семьи с детьми.

Что привлекает туристов в Красной Поляне:

Горнолыжные курорты. В поселке Красная Поляна три курорта с отличными условиями для зимних видов спорта: здесь оборудованы горнолыжные трассы всех уровней сложности.

Инфраструктура. Развитая инфраструктура для активного отдыха: гостиницы, рестораны, бары, магазины и развлекательные заведения, а также крытые и открытые бассейны, спа-центры и сауны.

Культурная жизнь. В Красной Поляне регулярно проводятся фестивали, концерты, выставки и соревнования.

Природа. Живописные пейзажи, горы и леса. В окрестностях туристических поселков можно увидеть реликтовый лес, альпийские луга и водопады. А со смотровых площадок открывается головокружительный вид на Кавказский хребет.

Транспортная доступность. До курорта легко добраться из города Сочи. Можно доехать на автобусах и маршрутках, такси или арендованных автомобилях.

Летний отдых. Отдыхать в Красной Поляне можно не только зимой, но и летом. В теплое время года здесь занимаются пешим туризмом, велоспортом и альпинизмом. А еще летом здесь проходят мероприятия для любителей экстремальных видов спорта.

Как добраться до Красной Поляны

На самолете

Аэропорт Сочи принимает рейсы из многих российских городов. Так, напрямую туда можно долететь из:

Астрахани;

Екатеринбурга;

Иркутска;

Казани;

Минеральных Вод;

Москвы;

Нижнего Новгорода;

Новосибирска;

Самары;

Санкт-Петербурга;

Саратова;

Ставрополя;

Тюмени;

Ульяновска;

Челябинска.

Стоимость авиабилета Москва — Сочи в одну сторону составляет от 6,6 тысячи рублей в феврале 2026 года.

Провоз лыж или сноуборда оплачивается отдельно, но зачастую авиакомпании в зимний период проводят акции по бесплатной перевозке снаряжения

В любом случае, если планируете везти лыжи или сноуборд с собой, уточняйте информацию о тарифах на перевозку перед покупкой билета.

На поезде

Важно отметить, что с самой Красной Поляной прямого железнодорожного сообщения нет, туда надо будет добираться из близлежащих городов.

Рекомендуется ехать до станции Адлер — она на 24 километра ближе к Красной Поляне, чем железнодорожный вокзал Сочи. Поезда ходят практически из всех крупных городов России. От Адлера до Красной Поляны можно добраться на автобусе, маршрутках, такси. Из Сочи до Красной Поляны курсирует электропоезд.

На машине

Пользуются популярностью и самостоятельные поездки до Сочи на личном автотранспорте. Для поездки можно использовать различные трассы, перечислим самые удобные.

Из Москвы. Расстояние до Сочи — более 1640 километров, время в пути — 19 часов. Наиболее распространенный маршрут — по трассе М4 «Дон» на юг, через города Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Из Санкт-Петербурга. Расстояние до Сочи — более 2300 километров, время в пути — 32 часа. Маршрут может включать в себя движение по М10 «Россия» в сторону Москвы, а затем переход на М4 «Дон» в направлении Краснодара и Сочи.

Из Екатеринбурга и других регионов Урала. Время в пути — более 30 часов. Возможен маршрут через Казахстан по трассе М5 «Урал» и далее через Краснодар и Сочи.

Где остановиться в горах

Найти место для проживания в Красной Поляне зимой обычно не составляет большого труда. Выбор варианта размещения зависит от предпочтений, бюджета и планов на отдых.

Отель на горнолыжном курорте. Комфортное размещение прямо на склонах: удобно для тех, кто хочет быть ближе к горнолыжным трассам.

Отели в центре Красной Поляны. В самом центре поселка Красная Поляна есть варианты с разным уровнем комфорта: от доступных до роскошных отелей.

Апартаменты и частные дома. Многие туристы предпочитают арендовать апартаменты или виллы, это может быть удобным вариантом для больших семей или компании друзей.

Гостевые дома и хостелы. Если в приоритете бюджетные варианты размещения.

SPA-отели и курорты. Подходят для тех, кто хочет объединить горнолыжные развлечения с отдыхом и релаксацией.

Отели с видом на горы. Для любителей природы и атмосферы зимней сказки.

Также можно остановиться в Адлере или Сочи — оттуда легко добраться до горнолыжных трасс. Помимо прочего, в Сочи работают крупные операторы каршеринга — BelkaCar, «Ситидрайв» и «Яндекс-драйв».

Варианты размещения на любой бюджет для двоих в феврале 2026 года за одну ночь:

«Грант» 3* — от 1100 рублей;

«Дивный» 3* — от 2400 рублей;

хостел Sunny Sochi — от 2600 рублей;

«Аурия Морето» — от 3000 рублей;

«Лучезарный Резорт» 4* — от 5200 рублей;

«Сочи Парк Отель» 3* — от 5500 рублей;

«Гамма Сириус» 3* — от 5700 рублей;

«Mantera Resort & Congress» 5* — от 15 100 рублей.

Где покататься на лыжах в Сочи

На трех горнолыжных курортах — «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» — есть трассы как для тех, кто только встает на лыжи или сноуборд, так и тех, кто оттачивает свои умения в горнолыжном спорте.

Для классификации сложности спусков традиционно используются обозначения по цветам.

Зеленые — трассы для начинающих. Мягкие, неглубокие склоны с небольшим уклоном.

Синие — трассы среднего уровня сложности. Могут включать участки с крутыми склонами и поворотами.

Красные — сложные трассы для продвинутых горнолыжников. На них более крутые склоны, узкие участки и другие трудные элементы.

Черные — самые сложные трассы для опытных и умелых горнолыжников. Здесь самые крутые склоны и множество поворотов, которые требуют хорошего владения техникой.

Курорт «Красная Поляна»

Сезон: середина декабря — середина апреля.

Для кого подходит: для лыжников всех уровней, семейный отдых.

GPS координаты: 43.681209, 40.209631

Адрес: Сочи, улица Горная Карусель, 5

Как добраться: на поезде Сочи — Красная Поляна или на автомобильном транспорте из Сочи или Адлера.

Контактные данные: 8 (800) 550 20 20

Карта трасс на курорте «Красная Поляна»

Цены на ски-пассы на курорте «Красная Поляна»

Взрослый (с 15 лет) Детский (7-14 лет)

Ски-пасс на 1 день от 3900 рублей от 2300 рублей

Ски-пасс на 3 дня от 10 500 рублей от 6200 рублей

Ски-пасс на 5 дней от 16 600 рублей от 9800 рублей

Сезонный 65 500 рублей 30 000 рублей

Цены увеличиваются в пик сезона.

Есть отдельные тарифы для детей до 6 лет. Однодневные ски-пассы для них стоят 1 рубль. Есть также ски-пассы на 3 и 5 дней стоимостью 300 и 500 рублей соответственно.

Курорт «Роза Хутор»

Сезон: середина декабря — середина апреля.

Для кого подходит: лыжники всех уровней, самый комфортный вариант для начинающих.

GPS координаты: 43.658430, 40.319184

Адрес: Сочи, Адлерский район, село Эсто-Садок, улица Олимпийская, 35

Как добраться: так же, как и до «Красной Поляны».

Контактные данные: 8 800 5000 555

Карта трасс на курорте «Роза Хутор»

Цены на ски-пассы на курорте «Роза Хутор»

Взрослый (с 15 до 70 лет) Детский (7-14 лет)

Ски-пасс на 1 день от 5190 рублей от 2600 рублей

Ски-пасс на 3 дня от 14 000 рублей от 7000 рублей

Ски-пасс на сезон 2025-2026 79 300 рублей 39 700 рублей

Ски-пасс годовой 91 400 рублей 45 700 рублей

Стоимость зависит от даты катания (в высокий сезон — дороже) и возраста гостя. Предусмотрены льготы для инвалидов и скидки для студентов.

Сезон: середина декабря — середина апреля.

Для кого подходит: лыжники всех уровней, семейный отдых.

GPS координаты: 43,412328, 40163468

Адрес: Сочи, село Эсто-Садок, улица Ачипсинская, 16

Как добраться: так же, как и до «Красной Поляны».

Контактные данные: 8 862 259 55 95

Карта трасс на курорте «Газпром»

Кроме традиционных трасс, на курортах также имеются специальные зоны для фрирайда, где любители экстремальных видов спорта могут наслаждаться свободным катанием.

Цены на ски-пассы на курорте «Газпром»

Стоимость катания зависит от возраста гостя и времени года. Есть ски-пассы для взрослых (от 26 лет), для молодежи (15-25 лет) и для детей (7-14 лет). Дети до 6 лет катаются бесплатно.

Стоимость ски-пасс на 12-31 января 2026 года и с 16 марта до конца сезона 2025-2026

Ски-пасс «Склон Альпика» на дневное катание Взрослый (с 26 лет)

2 дня 4350 рублей

3 дня 6550 рублей

4 дня 8700 рублей

5 дней 10 900 рублей

6 дней 13 050 рублей

7 дней 15 200 рублей

С 1 февраля до конца сезона 2025-2026

Взрослый (с 26 лет)

2 дня 5250 рублей

3 дня 7850 рублей

4 дня 10 450 рублей

5 дней 13 050 рублей

6 дней 15 650 рублей

7 дней 18 250 рублей

С 1 апреля до конца сезона 2025-2026

Взрослый (с 26 лет)

2 дня 3500 рублей

3 дня 5250 рублей

4 дня 6950 рублей

5 дней 8700 рублей

6 дней 10 450 рублей

7 дней 12 150 рублей

Единый ски-пасс на горнолыжные курорты Сочи

На всех трех курортах также действует единый ски-пасс. Зимой 2026 года карта открывает доступ к более чем 170 километрам трасс на «Красной Поляне», «Розе Хутор» и «Газпром Поляне». Тарифов несколько, стоимость зависит от возраста держателя ски-пасса, сезона и количества оплаченных дней. Для обладателей единой карты доступен бесплатный автобус — ski-bus, который курсирует между нижними станциями канатных дорог.

Стоимость единого ски-пасса на 1 день

Тариф Взрослый (с 15 лет) Детский (7-14 лет)

Высокий сезон (12-31 января, 10-31 марта) 6200 рублей 3100 рублей

«Снежный» сезон (1-19 февраля, с 24 февраля по 9 марта) 7500 рублей 3800 рублей

«Максимальный» сезон (20-23 февраля) 7700 рублей 3900 рублей

«Базовый» сезон (с 1 апреля до конца сезона) 5800 рублей 2900 рублей

Чем еще заняться в Красной Поляне

На курорты Красной Поляны можно отправиться и без лыж. Путешественникам доступно множество мест, где предлагается отлично провести время.

Курорт «Красная Поляна»

Здесь расположены:

музей друзей: экскурсии, мастер-классы и вечеринки;

интерактивный парк Лес чудес;

ферма северных оленей;

тюбинг;

аквапарк;

хаски-центр;

боулинг и бильярд;

катание на снегоходах;

кинотеатр;

казино;

концертно-развлекательная площадка Red Arena;

торговый центр «Горки MALL»;

качели над облаками, подвесной мост и зиплайн;

панорамная площадка 360 градусов (одна из лучших видовых террас в горной части Сочи, со смотровой площадки открывается обзор на все четыре стороны света — можно увидеть Кавказский хребет, долину реки Мзымта, хребты Аибги и горные вершины республик Адыгея и Абхазия, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок);

канатная дорога «Красная Поляна».

Курорт «Роза Хутор»

Здесь находятся:

горные сани родельбан;

качели над облаками и самый длинный подвесной мост в России;

интерактивный этнопарк «Моя Россия»;

хаски-хутор;

оленья ферма;

этно-хутор «Шишин двор»;

зооподворье «Лапки»;

парк альпак;

музей археологии;

картинг;

концертный комплекс «Роза Холл».

В распоряжении туристов:

парапланы;

хаски-центр;

сноутюбинг;

прогулки на снегоходах;

катание на банане.

Что посмотреть в Сочи зимой

Олимпийский парк. Построен для зимних Олимпийских игр 2014 года, включает в себя специально возведенные для олимпийских соревнований стадион, дворцы спорта и арены.

Есть зоны отдыха и развлечений, здесь же располагаются арт-объекты и места для проведения культурных мероприятий. Туристы могут прогуляться по набережной, по паркам и скверам, стильно оформленными ландшафтными дизайнерами.

Сочинский автодром. Построен для проведения Гран При России по автогонкам «Формулы-1».

Дендрарий. Красивые зимние сады и коллекция экзотических растений.

Парк развлечений «Ривьера». Здесь при хорошей погоде работают аттракционы.

Большой сочинский дельфинарий. Сюда приезжают, чтобы увидеть яркие представления дельфинов и других морских обитателей.

Поездки в горы. Проведите день на экскурсиях вне Сочи, например, в Абхазии. Роскошные пейзажи и чистый горный воздух.

Рестораны и кафе. Посетите многочисленные рестораны и кафе Сочи. Например, «Баран-Рапан», Mamai-Cale, NN.8 и «Мясной синдикат», которые вошли в топ-10 лучших заведений Юга России по итогам ресторанной премии Where to Eat 2025.

Кроме того, в поселке Красная Поляна расположен крупнейший в России и Европе пчелиный питомник, где можно купить натуральный, экологически чистый высокогорный мед «Краснополянский» и биологически активные пчелиные продукты — прополис, пчелиное маточное молочко.