Турналог: в каких регионах РФ с путешественников возьмут деньги

В 2026 году российских регионов с турналогом стало на восемь больше

Путешественникам придется платить туристический налог в 73 российских регионах из 89. Их количество после Нового года выросло на 8. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные регионов и официальных сайтов.

С 1 января 2026 года к списку присоединились Марий Эл, Московская, Псковская, Смоленская, Курская, Оренбургская, Самарская и Тюменская области.

А вот в ЯНАО, Крыму, Севастополе, Ярославской и Калужской областях власти заявили, что не будут вводить этот сбор.

Напомним, что турналог включается в стоимость услуг размещения (это отличает его от курортного сбора). То есть путешественники его не уплачивают самостоятельно. Он лишь отразиться на общем ценнике это отразится. В 2026 году максимальная налоговая ставка составляет 2% от цены номера. Минимальный размер не меньше 100 рублей за сутки.

Власти могут самостоятельно устанавливать ставку турналога, но в рамках федеральных лимитов. В 2025 году максимальная ставка была 1%, к 2029 году ее предельный уровень планируют увеличить до 5%.

По данным Минфина, поступления от турналога по данным на 1 декабря 2025 года достигли 5,6 млрд рублей. Доходы нецелевые.

Так Петербург заработал почти 900 миллионов рублей, Алтайский край — почти 180 миллионов, Красноярский край к 1 ноября собрал около 6,5 миллионов, Якутия к 1 сентября — 13,8 миллионов, Чувашия — 6,5 миллионов, Кировская область за три квартала бюджеты пополнились почти на 8,8 миллионов, Тульская область — 19 миллионов, Ульяновская область за январь-сентябрь собрала 15,5 миллионов.

