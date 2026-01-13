В АТОР спрогнозировали рост числа новых санаториев в ближайшие годы

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин спрогнозировал рост числа новых санаториев в ближайшие годы.

«Я предполагаю, что в 2026—2027 годы мы увидим больше новых санаториев. Тогда, может быть, через два-три года объёмы строительства будут догонять спрос», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пока инвесторы в большей степени интересуются строительством отелей, а новых санаторных проектов появляется по три-четыре в год.

Ранее сообщалось, что Приморье посетили почти 4 млн туристов в 2025 году.